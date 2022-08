Ucrânia e Rússia: notícias de guerra hoje 21 de agosto

Hoje é o 179º dia da guerra na Ucrânia. A sede da Frota Russa do Mar Negro na Crimeia foi atacada por um drone. A notícia, relatada pelo governador da administração russa em Sebastopol, Mikhail Razvogaev, acrescenta que outros atentados ocorreram na Crimeia nas últimas semanas e chegam no dia da nomeação do novo comandante da Frota Russa do Mar Negro, Vice -Almirante Viktor Sokolov.

Moscou, enfrentando dificuldades crescentes em toda a frente sul, responde condenando os ucranianos pelo uso de produtos químicos contra as forças de ocupação em Zaporizhia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, há evidências de que alguns soldados retornando da missão na região de Zaporizhzhya foram “envenenados” com “toxina botulínica”. Um consultor do Ministério do Interior da Ucrânia respondeu às alegações, observando que o envenenamento pode ter sido causado pela ingestão de carne enlatada vencida.

Na questão do trigo, por outro lado, a Rússia recebeu assistência das Nações Unidas. O secretário-geral António Guterres lançou um apelo para liberar as exportações de “alimentos e fertilizantes russos não sancionados”. O objetivo de Guterres é conter a crise alimentar que afeta a África acima de tudo.

Enquanto isso, a Estônia anunciou que proporia à Comissão Europeia a adoção de um oitavo conjunto de sanções contra a Federação Russa.

Kyiv tapa em Moscou: um drone ucraniano atingiu a sede da Marinha Russa em Sebastopol

Atualizações hora a hora

8.59 – 4 navios transportando produtos agrícolas saem dos portos da Ucrânia

O Ministério da Defesa turco em Ancara, citando a TASS, informou que quatro navios cargueiros transportando um total de 33.300 toneladas de produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhny esta manhã. Os navios são Da Liang transportando 14.000 toneladas de beterraba sacarina para Gunsan, Coréia do Sul; Filyoz e Foyle com 5.000 e 4.300 toneladas de óleo vegetal, respectivamente, e Kubrosli Y com 10.000 toneladas de trigo. Todos os navios estão com destino à Turquia e serão inspecionados até hoje. A sua saída foi aprovada pelo Centro de Coordenação Conjunta (JCC) estabelecido em Istambul. Enquanto isso, Ancara disse que mais cinco navios vazios estavam indo para portos ucranianos.

7.53 – A filha de Dojin morre, a investigação do assassinato é aberta

As autoridades russas abriram uma investigação sobre a explosão do carro que matou Daria Dugina, filha do ideólogo Alexander Dugin, que é próximo do presidente russo, Vladimir Putin. Isso foi relatado pela TASS, citando o Comitê de Investigação da Federação Russa, que considera a explosão um assassinato cometido “com particular crueldade e de maneira grave”. “As autoridades de investigação da Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia da Região de Moscou abriram um processo criminal sobre o assassinato de uma menina cometido de maneira grave (parágrafo” e “parágrafo 2 do artigo 105 do Código Penal. Russo) Federação)”, disse a administração no Telegram. Segundo as autoridades, a explosão foi causada por um artefato explosivo que estava presente no carro em que Dugina foi morto. “De acordo com a investigação, em 20 de agosto, por volta das 21h00 na área urbana de Odintsovo, perto da vila de Bolshei Vyazimy, quando um carro estava em alta velocidade em uma via pública, um dispositivo explosivo, presumivelmente instalado em um Toyota Land Cruiser, explodiu. Como resultado, houve um incêndio. No carro, o motorista que o conduzia morreu no local.

7h30 – Morre a filha de Dojin, hipótese de explosão de carro-bomba

As autoridades russas abriram um processo criminal “por assassinato”, em conexão com o bombardeio do carro com a jornalista e especialista política Daria Dugina a bordo na região de Moscou. Agências russas informaram, citando o comitê de investigação, que havia um “dispositivo explosivo improvisado” colocado no Toyota Land Cruiser de propriedade de seu pai, o filósofo Alexander Dugin. “Uma bomba ia explodir, após o que o carro esportivo pegou fogo”, informou a RIA Novosti. “A pessoa ao volante morreu instantaneamente”, continua a reconstrução, “a identidade do falecido foi confirmada: a jornalista e especialista política Daria Dugina”. Quanto ao incidente, o presidente da República Popular de Donetsk, Denis Pushlin, apontou o dedo para “terroristas ucranianos”.

00.49 – Fontes russas: Dugin deveria viajar com sua filha

Segundo a RT, ele será o mesmo filósofo e cientista político ultranacionalista russo, o homem que colocou as mãos no cabelo como visto em vídeos capturados no local da explosão. Daria Dugina tinha 30 anos. Segundo o Daily Mail, que cita fontes russas, os dois, retornando de um evento público, deveriam viajar no mesmo carro, mas Dugin teria levado outro veículo no último minuto.

00.14 – Mídia: um carro explode com a filha de Dugin em Moscou

Um carro em que viajava a filha do “ideólogo Putin” Oleksandr Dugin, Daria, explodiu perto da vila de Veliky Vyazumi, nos arredores de Moscou. Ukranska Pravda escreve, citando a mídia russa. A própria TASS escreveu que “um Toyota Land Cruiser Prado explodiu perto da vila de Veliky Vyazumi, nos arredores de Moscou. A polícia disse que o motorista morreu. Segundo alguns meios de comunicação, é a filha de Oleksandr Dugin Daria que morreu na explosão » Muitas fotos e vídeos do local da explosão circularam no Twitter.Para alguns, o próprio Dugin era o alvo.

00.01 – Prisões na Albânia, russos e ucranianos entraram secretamente numa fábrica de armas por suspeita de espionagem

Um homem e uma mulher com passaporte russo, MZ 24 e ST, uma mulher de 33 anos, foram presos com um homem com passaporte ucraniano, FT, 25, esta noite na Albânia depois de tentarem invadir uma fábrica. Armas do exército albanês, em Gramsh, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Tirana. De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa albanês, um dos guardas militares da fábrica notou um civil dentro da fábrica que estava tirando fotos. Após alertar seu chefe, os dois tentaram detê-lo, mas o jovem TS os atacou com spray anestésico. Apesar disso, eles conseguiram detê-lo enquanto ele tentava escapar. Então a polícia prendeu o outro cidadão russo e o ucraniano que estavam perto da fábrica. Em seguida, os dois soldados atacantes foram levados com urgência para um hospital especializado em Tirana, devido à cegueira temporária. De acordo com o Ministério da Saúde, eles estão em condição estável. No momento, não há detalhes sobre o real objetivo dos três jogadores, que deveriam entrar no país com um carro esportivo registrado na Ucrânia. Para esclarecer o assunto, também estão envolvidos unidades antiterroristas e serviços de inteligência do Exército, além do Ministério Público. O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, disse que os três são “suspeitos de espionagem”. Durante as férias de verão, a Albânia é visitada por muitos turistas russos e ucranianos. A base militar de Gramish está localizada a mais de 70 quilômetros das praias.

