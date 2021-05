Merkel e outros executivos europeus espionaram os serviços dos EUA graças ao Denmark- Corriere.it

O Serviço Secreto Dinamarquês (Fe) fez parceria com a Agência de Segurança Nacional dos EUA para coletar informações sobre Alguns membros do Parlamento e funcionários alemães, franceses, noruegueses e suecos Ao interceptar cabos de comunicação submarinos dinamarqueses entre 2012 e 2014. Entre as pessoas espionadas está a chanceler alemã, Angela Merkel, mas também Frank Walter Steinmeier e Per Steinbrueck.