A denúncia levantada: O que aconteceu com a “garota do avião” após o voo

Demorou algumas horas para o vídeo feito no vôo entre Ibiza e Bergamo se espalhar. O que aconteceu no navio, sem as peças faltantes, agora é do conhecimento de todos. A menina que atacou outro passageiro com tanta força, porque ela pediu para ela consertar بشكل mascarar Para manter distância, ele ameaçou processar qualquer pessoa que ajudasse a divulgar o vídeo. No entanto, muitos se perguntaram o que aconteceu e como a história terminou. Alguns policiais na pista chegaram à “garota do avião” mais tarde mencionado.

A enorme reação ao pedido de respeito às regras de combate à infecção pelo vírus Corona esteve no centro dos vídeos gravados dos demais passageiros do avião, que inicialmente tentaram tranquilizar a garota. Porém, a certa altura, até os passageiros começaram a retribuir as provocações da mulher e o clima no avião ficou muito quente. A certa altura, a garota agarra a frente do passageiro que parece ter pedido que ela usasse a máscara corretamente e a tira, para indignação dos que estavam a bordo naquele momento. A mulher é a heroína na escalada da tensão e em toda uma série de insultos aos viajantes, além de “apertar” a fechadura e alguns chutes Ela foi baleada em outros passageiros quando a tripulação a levou para a frente do avião, foi relatado.

A situação a bordo do avião, que ao mesmo tempo fazia o trânsito aéreo de Ibiza para Milão, estava no auge. Se a tripulação de cabine, muito calma mas indignada, não conseguia se acalmar para completar com calma a parte final do vôo, o piloto tinha que fazer um pouso de emergência para permitir que as autoridades entrassem e buscassem a mulher. Terra. Nesse caso, haverá consequências mais graves para a menina. Enfim, como mencionei antes Gazeta do SulParece que dois passageiros estão dispostos a processar a garota por ela lesões. No entanto, um terço parece ter se reservado o direito de tomar a decisão em um momento posterior.

A mulher, originária de Bari, como evidenciado por um retumbante “corte”, dirigido pela moça a um passageiro, ao tomar conhecimento dos vídeos feitos no avião, ela mesma registrou alguns deles postados em seus contos. Instagram. Certamente nenhum pedido de desculpas, muito pelo contrário. Ela continuou a insultar a pessoa que pediu que ela usasse a máscara adequadamente.