Londres depois do Brexit, banir os italianos? Há um mês para obter o status de estrangeiro residente – Corriere.it

LONDRES – Provavelmente é uma bomba-relógio Corrupção de toda a existência de dezenas de milhares de cidadãos italianos que vivem na Grã-Bretanha. Em um mês, em 30 de junho, o prazo para um pedido de ‘situação estável’ irá expirar, e o status obrigatório pós-Brexit ‘liquidado’ será para continuar legalmente permanecendo no Reino Unido: No dia primeiro de julho, uma armadilha será lançada levando à perda do direito à saúde, trabalho e moradia. E em casos extremos, pode até levar à expulsão, mesmo que você tenha vivido do outro lado do canal por vinte ou trinta anos.