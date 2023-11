Corrida Armamentista, Antecedentes – El Tiempo

A Europa está a rearmar-se. Mas não só por causa da guerra na Ucrânia e do medo da postura agressiva da Rússia, mas também por causa do que Donald Trump disse em privado em 2018 (de acordo com a reconstrução conduzida pelo New York Times), nomeadamente que os Estados Unidos poderiam fazer isto. Eles abandonaram a NATO, escreveu o Washington Post. “A saída dos EUA da NATO será uma enorme pressão. Este é o medo de Trump. O jornal americano citou um diplomata europeu de alto escalão dizendo que todos os ministérios dos Negócios Estrangeiros estão a pensar nisso. A Polónia, que lidera esta corrida armamentista, será capaz, por exemplo, de mobilizar mais tanques do que a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e a Itália juntas. O tamanho do seu exército duplicou. Mais de 10.000 soldados americanos estão destacados na Polónia e 80 por cento das armas são transferidas da Polónia para a Ucrânia.

Em 2018, a Polónia gastou cerca de 2% do seu PIB na defesa. No próximo ano, esse percentual quase dobrará. Continuará a crescer. Quase nenhum outro país da OTAN gasta este montante em proporção do PIB. A Polónia está a aproximar-se dos níveis de Israel (4,5% do PIB) na compra de novos aviões de combate e helicópteros, lançadores de granadas, sistemas de defesa aérea e de artilharia, e até tanques.

Mesmo a Alemanha, há muito relutante em aumentar os gastos com a defesa, estabeleceu uma expansão a longo prazo do sector militar, a um custo de dezenas de milhares de milhões de dólares anualmente até à década de 2030. A França, que propõe “autonomia estratégica” para a União Europeia através dos Estados Unidos, aumentou os gastos militares para um nível nunca visto em meio século: Macron destinou 450 mil milhões de dólares para serem gastos na defesa até 2030.