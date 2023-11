Últimas notícias da guerra. Israel: “O Hamas queria usar armas biológicas.” Gaza, as IDF ocupam o tribunal

15h32

O exército israelense: “O Hamas queria usar armas biológicas em Israel e encontrou o manual de instruções”.

Os combatentes do Hamas queriam produzir armas biológicas, classificadas como armas de destruição em massa, especialmente a toxina botulínica para causar envenenamento em massa em Israel. A IDF denunciou isto publicando um guia de 26 páginas, explicando que foi encontrado com alguns terroristas que entraram em Israel em 7 de outubro. O documento, cuja cópia foi vista por Adnkronos, contém instruções para a produção e uso de toxinas botulínicas capazes de causar botulismo, doença que afeta o sistema nervoso e causa paralisia e até morte. O texto pede a “Deus Todo-Poderoso que aceite esta boa ação, que beneficia o Islã, os muçulmanos, a jihad e aqueles comprometidos com a causa de Deus contra os infiéis”. As autoridades israelenses afirmam que os milicianos do Hamas não usaram armas biológicas em 7 de outubro. Mas fontes especificam que a toxina botulínica é uma das substâncias mais mortais e afirmam que apenas um grama da sua pureza é suficiente para matar um milhão de pessoas. Isto é um fato científico.” Mas salientam que “existem algumas dificuldades práticas em alcançar um grau suficiente de pureza e difundi-lo em larga escala”. O fato é que a botulínica é “uma arma biológica barata, cuja produção não requer tecnologias complexas”. Embora não seja puro o suficiente para ser muito letal, o resultado final é um pó que pode ser facilmente transportado e utilizado, inalado ou engolido. Essa toxina foi desenvolvida em laboratório e pode ser adicionada aos alimentos ou liberada no ar. No caso de intoxicação botulínica, o paciente deve receber oxigênio e um antiveneno para atuar como antídoto. Este é o único tratamento possível, como explicam fontes israelitas, acrescentando que o adiamento da administração pode levar à morte.

O manual apreendido aos combatentes do Hamas consiste em seis capítulos. A começar por quem ordena a busca pelas bactérias produtoras do veneno para separá-las das demais. O segundo capítulo traz indicadores para identificar as condições necessárias à reprodução da toxina em laboratório. A seguir vem um capítulo sobre como separar e purificar o veneno, e outro sobre como medir a concentração e a pureza do próprio veneno. Falaremos então sobre como preservar o veneno e, finalmente, no Capítulo 6, como usá-lo como “arma biológica”. Em seguida, são listados os utensílios necessários, como geladeiras, laboratórios para realização de exames médicos, forno para esterilização e limpeza de instrumentos, serviço de secagem em baixa temperatura, equipamentos de esterilização, tubos para cultivo de bactérias, potes lacrados, redes para transporte de bactérias, constante incubadora de temperatura para cultivo de bactérias e microscópios.

Os próprios terroristas estão tão conscientes do perigo do veneno que, como lemos no documento, “mesmo uma pequena quantidade pode levar à morte depois de entrar no corpo pelo nariz ou pela boca”, por isso alerta-se que “aqueles que lidar com isso deve seguir precauções cuidadosas. Após indicar a série de orações que serão realizadas, o documento proíbe a alimentação dentro dos laboratórios e exige sempre o uso de máscara, óculos e luvas. Vale ressaltar que copos, outros objetos de plástico e todas as superfícies devem ser esterilizados com água e solução de água sanitária a 10%. Ela então pede para “tomar o antídoto a cada duas semanas” e explica que ele está “disponível nos centros de vacinação da maioria dos países”. Fala-se também de “animais mortos” que “deveriam, se possível, ser enterrados com cal até uma grande profundidade”. Também é “proibido aspirar líquidos para a boca” e “a roupa utilizada deve ser retirada na entrada no laboratório”. IMPORTANTE, ”Para evitar confusão, registre os dados e os experimentadores.” Ele ressalta ainda que “é preferível que o laboratório esteja localizado longe de áreas residenciais para evitar danos aos moradores em caso de fuga bacteriológica”.