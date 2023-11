oO mundo “não-ocidental” está elevando a fasquia Desafiando a hegemonia econômica A instituição financeira dos Estados Unidos. Em 1º de janeiro de 2024, seis países Irã, Reino da Arábia Saudita, Egito, Argentina, Os Emirados Árabes Unidos E Etiópiase juntará ao grupo «Brics», ou seja, BrJardim da infância, Rússia, Índia, China E África do Sul. Será o primeiro passo numa espécie de “big bang” que aspira a mudar o equilíbrio geoeconómico do mundo. Pelo menos outros 40 estados já pediram para ingressar no clubedeArgélia No República Democrática do CongodeIndonésia para Cubade Cazaquistão para Gabão. Portanto, está sendo formada uma aliança que une grandes potências, como China, Índia e Rússia, com países africanos e asiáticos e com a África do Sul, que ainda estão em desenvolvimento. Houve também esta mensagem na cimeira realizada na quarta-feira, 15 de novembro, entre o líder chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA, Joe Biden, em São Francisco. “O mundo”, disse Shi, “é grande o suficiente para nós dois. “A China e os Estados Unidos são plenamente capazes de alcançar o crescimento, apesar das suas diferenças.” Depois de se reunir com Biden e a grande delegação americana, Xi Jinping foi jantar com alguns dos mais importantes empresários americanos, desde Elon MuskPara executivos da ExxonMobil, Apple, Citigroup e Microsoft. Ao mesmo tempo Xi Jinping Ele tem sido um firme defensor da expansão do BRICS. Por outras palavras: as portas estão abertas ao capital ocidental, mas há uma competição aberta com Washington pela supremacia global.

O nascimento dos BRICS A abreviatura Bric foi cunhada em 2001 por Jim O’Neilleconomista-chefe do Banco de Investimento dos EUA Goldman SachsApontar quatro fatos que devem ser enfatizados para investimentos de alto potencial, à luz do seu desenvolvimento turbulento. Na verdade, as previsões de O’Neill não tiveram em conta que também se tinha iniciado um processo político-diplomático. Os governos do Brasil, Rússia, Índia e China Já iniciaram um diálogo que atingiu a maturidade com a primeira cimeira organizada no sul da Rússia Ecaterimburgo16 de junho de 2009. A imagem destes líderes hoje parece um pouco confusa. presidente do brasil, Luiz Inácio Lula da SilvaEle é o único que permanece em sua posição. Ele estava à frente da China Hu Jintaoagora aí Xi Jinping; Da Russia, Dmitri Medvedevagora Presidente russo Vladimir Putin; Índia, Manmohan SinghAgora é a hora Narendra modi. Em 2010, os quatro fundadores decidiram abrir-se sobre a dinâmica África do Sul. E com “q” África do Sul eu Tijolo Eles tornaram-se BRICS.

Mão da Goldman Sachs Em 2040, O'Neill escreveu aos clientes do Goldman Sachs Os BRICS teriam ascendido na hierarquia económica planetária. O PIB da China teria correspondido ao dos Estados Unidos; A Índia ultrapassará o Japão para ocupar o terceiro lugar. E No geral, os países BRICS teriam crescido mais do que o G7A elite capitalista global consiste em… EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. O grande início da primeira década da década de 2000 foi seguido por uma fase de desaceleração. Mas, no geral, as coisas correram como o financista do Goldman Sachs havia imaginado.

Comparação entre o G7 e o BRICS O Fundo Monetário Internacional indica isso em 2022 Os cinco países BRICS produziram 31,5% Do produto mundial bruto em paridade de poder de compra. A partir de janeiro próximo, com um elenco composto por 11 jogadores, “Brix mais», a sua parcela da riqueza total aumentará 37,3% Ele continuará a se expandir: 37,7% Em 2025, 38,5% Em 2028. Apenas para efeito de comparação: em 2022, a UE abrangia 14,5% do PIB mundial (sempre em paridade de poder de compra); Enquanto o G7o 30,3%. Em 2028, a sua percentagem de riqueza cairá ainda mais: a percentagem União Europeia (13,7%), que de G7 (27,7%).

800 milhões de pessoas vivem no G7Ou seja, um quarto em relação 3,2 bilhões De residentes Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A lacuna aumentará em 2024, com a contribuição das seis novas entradas: Outros 400 milhões de habitantes. o total 3,6 bilhões: o 44,4% da população total viverá na área “BRICS Plus”.

O G7 pode contar com reservas de ouro de 17.527 toneladas. Os países BRICS têm 5.493 toneladas. Mas as “start-ups” já têm 21% Subordinar Estoque de petróleo E com a chegada Árabe SãoDedos, Os Emirados Árabes Unidos E Irã Eles atingirão um limite 41%. Na Frente Ocidental, os únicos dois produtores Estado unido E Canadárespectivamente digno 20 E a 6%. Até agora os dados básicos dos dois blocos. Mas o ponto importante aqui é: quais são os objetivos, para onde o grupo BRICS Plus quer ir e, o mais importante, é possível ir?

Objetivos O seu objectivo declarado é construir um sistema económico, comercial e financeiro alternativo. Aos criados pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. O primeiro passo já foi dado: a criação do Novo Banco de Desenvolvimento. Iniciou seus trabalhos em 2016, a partir da sede principal XangaiSob a orientação de uma pessoa muito próxima de Lola, Dilma Roussef, ex-presidente do Brasil (cargo do qual foi destituída devido a uma série de escândalos). O instituto nasceu com a ambição de se tornar Fundo Monetário para Países EmergentesEmprestar dinheiro a governos problemáticos sem exigir reformas radicais. O programa pode ser resumido da mesma maneira Lola"Salvar países, não afogá-los como faz o Fundo Monetário Internacional." Os acionistas do banco são os cinco países do BRICSao qual foi adicionado Egito, Bangladesh E Os Emirados Árabes Unidos. Em sete anos de atividade, o NDB estabeleceu o equivalente a 30 bilhões de dólares Financiar cerca de 100 projectos de infra-estruturas com o objectivo de atingir 350 bilhões até 2030superando o Fundo Monetário Internacional que, segundo números atualizados até 15 de novembro de 2023, administra empréstimos por aproximadamente 110 bilhões de dólares. O NBD movimenta principalmente moedas locais, como parte de uma estratégia mais ampla: livrar-se da "ditadura do dólar".

– Minar o domínio do dólar Este tema foi o foco da última cúpula do BRICS, em 24 de agosto de 2023, em Joanesburgo, na África do Sul. Xi Jinping, Lola, Métodosministro russo Sergei LavrovPresidente da África do Sul Cirilo Ramaphosa Eles partiram da centralização do dólar. A moeda dos EUA regula 60% do comércio internacional e 89% das transações no mercado de câmbio, ou seja, a compra ou venda da moeda. No setor financeiro, os sinais são mais confusos. Os bancos centrais estão a trabalhar para reduzir o peso da moeda norte-americana na formação das reservas monetárias. Segundo o Fundo Monetário Internacional, essa proporção era igual a 65% do total em 2016, mas hoje caiu para 59%.. Contudo, ao mesmo tempo, as emissões de Eurobonds denominadas em dólares aumentaram: de 38,5% em 2003 para 48,5% em 2023. Isto significa que, nos últimos 20 anos, cada vez mais países e cada vez mais empresas públicas ou privadas confiaram sobre a moeda.A América busca recursos nos mercados financeiros estrangeiros.

Pequim nomeia o yuan Mas o BRICS Plus poderá realmente lançar uma moeda únicaTalvez no modelo Euro, concebido e testado de raiz? A resposta amplamente aceita nos círculos financeiros globais é “não”. E será assim por muito tempo.

O grupo “emergente” é altamente heterogéneo, uma vez que os orçamentos públicos e as políticas comerciais e económicas muitas vezes não se alinham. É difícil pensar num mínimo denominador comum entre um país altamente endividado como a Argentina e uma potência inundada de capital como a China, apenas para defender o caso.

Assim, na prática, a “desdolarização” é interpretada de duas maneiras diferentes. A primeira é Pequim. O governo de Xi Jinping está a pressionar para que a sua moeda, o yuan, se torne uma alternativa à moeda dos EUA. Mas começa num lugar muito distante, talvez muito distante. Hoje cobre apenas o yuan 2,6% das reservas cambiais do mundocontra o 5,8% Subordinar JPYo 4,8% de Libra britânicao 20% Subordinareuro E como vimos 59% do dólar. o Restantes 7,8% É expresso em Dólar canadense, dólar australiano, franco suíço e outras moedas. Desde 2005, Pequim celebrou uma série de acordos com bancos centrais, entre outros, Malásia, Argentina, Nigéria Introdução do yuan como moeda para reservas cambiais.

Sugestão de Lola Além disso, os chineses desenvolveram uma plataforma bancáriaEm cooperação com Tailândia, Hong Kong E Os Emirados Árabes Unidospara ser usado como alternativa RápidoÉ o sistema mais utilizado pelas instituições de crédito globais para regular os pagamentos financeiros e comerciais. No entanto, a atividade de Pequim enfrenta forte resistência entre os seus parceiros BRICS. Índia E IndonésiaPor exemplo, já declararam que não estão interessados ​​em substituir a dominância do dólar pela dominância do yuan. Aqui está, então, o segundo desenvolvimento possível da "desdolarização", como explicou o presidente brasileiro Lola"Quando negociamos uns com os outros, podemos fazê-lo facilmente utilizando as nossas próprias moedas, por isso não precisamos de recorrer ao dólar." Mas este esquema pode ter um impacto limitado no mapa do comércio global. A menos que o comércio mútuo entre todos os países do BRICS aumente significativamente. Começando com aquele entre os dois gigantes: China E Índia. Em 2022, o tráfego entre os dois países aumentou 8,2%, atingindo um limiar US$ 135,9 bilhões. Mas as principais rotas comerciais ainda passavam Estado unido E para o Oeste. Há dois dados que apontam para 2022: o intercâmbio entre Estados Unidos da América E Índia era igual a US$ 191,8 bilhões; Aquele entre EUA e China Mesmo para 758,4 bilhões. Portanto, depois de testar os fatos, o BRICS não está em posição de prescindir deles Estado unido E deo OesteSeus produtos, tecnologias e principal moeda de referência, o dólar.