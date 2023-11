Eleições na Argentina, frente a frente entre Massa e Meli em segundo turno histórico – Corriere.it

Na Calle Florida, coração do pequeno centro de pedestres de Buenos Aires, os comerciantes do “dólar azul” estavam nervosos e impacientes ontem à tarde. “Mude, mude”, eles gritaram. Cem dólares na rua valem 93 mil pesos argentinos. No câmbio oficial, e não muito real, é de apenas 35.000 pesos. Alertam: “Segunda é feriado, a partir de terça tudo muda”. Está subindo ou caindo? “Depende de quem ganhar. Se ele cruzar com Miley, o dólar subirá significativamente”, prevêem no mercado negro. Uma verdadeira selva que poucos entendem e todos suportam.

O vencedor, seja quem for, Terão de ser tomadas imediatamente medidas importantes sobre a inflação (mais de 142%), a dívida pública (419 mil milhões de dólares), as reservas de caixa que estão a esgotar-se e as negociações com o FMI.Ao qual a Argentina deve US$ 44 bilhões. Massa anuncia a formação de um governo de unidade nacional, com a entrada de apoiadores não peronistas, e reformas estruturais graduais. Miley diz repetidamente que quer desmantelar o banco central, privatizar a indústria e “dolarizar” a economia. O candidato do Libertad Avanza disse: “Esperamos que haja mais esperança a partir de amanhã e não uma continuação da decadência”. Ele acrescentou na assembleia de voto que temia fraude: “O Kirchnerismo usará todos os meios para enganar». Ele então se trancou, junto com sua irmã Karina e seus assessores mais próximos, na suíte do vigésimo primeiro andar do Hotel Libertador. “É um dia histórico para a Argentina, pois os próximos quatro anos estão determinados para o país”, disse Sergio Massa, que aguardava os resultados em um centro cultural do bairro Chacarita. Esperamos que o futuro nos encontre melhores e mais unidos.” No dia 10 de dezembro, dia da posse do novo governo, a Argentina comemora 40 anos de democracia desde o fim da ditadura militar. Um bom presságio e um legado que devem ser preservados com muito cuidado.