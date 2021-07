Inundações na Alemanha e na Bélgica, pelo menos 118 vítimas e mais de mil desaparecidos: ‘Riachos transformam-se em rios na inundação’. Seehofer: culpe a crise climática

A situação no norte está piorando a cada hora Alemanha Destruída por enchentes: de acordo com a última atualização das autoridades, é pelo menos 103 vítimas e 1300 desaparecidos. Um fenômeno identificado pela mídia “linhagem histórica” O que também afetou as áreas circundantes Bélgica, Luxemburgo e Holanda, onde há pelo menos Mais 15 mortos Milhares de pessoas passam horas sem eletricidade.

Ministro do Interior , Horst SeehoferEle reiterou, como outros membros do governo já afirmaram, que “ninguém pode duvidar que este desastre está ligado à crise climática”. Ao anunciar a assistência do governo federal às pessoas afetadas pelas enchentes, Seehofer explicou: “Meu departamento está atualmente trabalhando nisso com o Departamento de Estado e o Tesouro. Olaf SchulzEnquanto o subsecretário do Ministério do Interior da Alemanha, Stefan MeyerHoje, fale sobredesastre humanitárioEle explicou à BBC: “Em poucos minutos pequenos riachos se transformaram em rios inundados, as pessoas não se prepararam para o que havia acontecido: quem estava no porão ou no andar térreo foi atingido repentinamente, sem possibilidade de fuga”. . Enquanto isso, pela manhã, um novo deslizamento de terra na Westfália varreu algumas casas e carros, matando um número desconhecido de pessoas em Arfstadt-Blissem. “Existem vítimas”, escreveu a agência de notícias alemã.

Chanceler alemão Angela Merkel Ela disse que estava “confusa” e usou palavras dramáticas para definir uma situação quase sem precedentes. Presidente Frank Walter Steinmeier Ele declarou que “nosso país está unido na hora da emergência”. Enquanto o ministro do Meio Ambiente reiterou ontem que o que aconteceu não pode ser subestimado chamando-o simplesmente de “mau tempo”, é necessário perceber que essas consequências são trágicas por causa de “mudanças climáticas” Como escreve o meteorologista hoje no Fatto Quotidiano Luca Mercalli“Agora o acontecimento extraordinário tornou-se a norma para o clima contemporâneo” e é urgente que a política avance rapidamente.

Alemanha, centenas de desaparecidos isolados estão sendo revistados por telefone De acordo com a polícia alemã, ela foi citada fotoNa Alemanha, o número de mortos aumentou, pelo menos 103. O jornal alemão noticiou que Pelo menos 43 pessoas Eles morreram na Renânia do Norte-Vestfália, pelo menos 50 Na Renânia-Palatinado. Vizinhança Ahhrweiler, que atualmente é produzido Um total de 1.300 pessoas estão desaparecidas. A estes se somam as vítimas do mais recente deslizamento de terra registrado na região de Colônia. As autoridades ainda não foram capazes de fornecer informações precisas sobre a dinâmica do deslizamento devido a dificuldades de comunicação com a área afetada. As ligações de emergência continuam a ser recebidas de casas sobreviventes, pois os moradores não saíram ou voltaram para seus apartamentos, apesar das inundações. No momento, a evacuação do centro habitado só será possível por barco e os socorristas não conseguirão chegar a todas as pessoas em caso de emergência. Além disso, o vazamento de gás não interceptado torna o trabalho de resgate mais difícil. Vários lares de idosos foram evacuados.

A terra da Renânia do Norte-Vestfália divulgou ótimas fotos de O poder destrutivo da água O que rapidamente leva à erosão de todo o terreno ao redor das casas, o que leva à erosãoEnorme abismo Onde havia até poucos dias atrás Pedreira: “no Erfstadt-Blissime, casas estão seriamente danificadas e algumas desabaram – lê-se no tweet oficial do perfil – muitas pessoas estão desaparecidas. Chamadas de emergência vêm de casa, mas Muitas vezes não é possível ajudar as pessoas. Nosso controle de desastres está em vigor. “

++ Notícias de última hora ++ In ++ # Irftstadt– Bem-aventurado, as casas sofreram grande erosão e algumas ruíram. Muitas pessoas estão desaparecidas. As chamadas de emergência vêm de casa, mas muitas vezes não é possível resgatar. Nosso controle de desastres no local. Fotos: Ryan Erfitt Kris pic.twitter.com/Waaq3tMciM – Governo do Condado de Colônia (BezRegKoeln) 16 de julho de 2021

“Inundação da Morte”, hoje é a manchete foto. Segundo as autoridades, grande parte dos desaparecidos estão sozinhos isolado por telefoneMas, segundo o ministro do Interior do cantão de Bad Neuenaar-Arweiler (Renânia-Palatinado), cerca de sessenta pessoas temem o pior. De acordo com o prefeito de Trier corpo volfrâmio, “Muitas pessoas fugiram sem poder levar seus telefones celulares“,” e, portanto, nem todos que estavam em uma situação de emergência a essas horas estavam em condições de atender. “

Chefe do Land da Renânia-Palatinado Malo Dreyer “A situação é muito trágica e a devastação é enorme”, repetiu (Spd). Agradeceu a todos os que trabalharam nestas horas que “nos permitiram salvar tantas pessoas”. Ela está falando de Washington, onde a recebi ontem à noite Joe Biden Na casa branca Angela Merkel A chanceler alemã disse estar “chocada com a notícia de lugares completamente submersos na água”: “Ainda não sabemos o número de vítimas e os envolvidos, mas serão muitos”.

O estado de emergência estende-se à Bélgica, Holanda e Luxemburgo Doze vítimas do vizinho BélgicaOnde mais de 20.000 pessoas vivem sem eletricidade. A situação mais perigosa da província Liege. O centro da cidade foi evacuado ontem à noite por medo da inundação do rio Meuse, cujo nível agora parece ter se estabilizado. O país está em choque com um fenômeno descrito pela mídia como de proporções históricas. também afetado Luxemburgo e HolandaOnde existem alguns bairros Maastricht foram evacuados. Em vez disso, eles são sobre 550 famílias evacuadas Esta manhã apenas na cidade Roermond, localizado ao longo de Mosa, na província de Limburg. A água atingiu um nível recorde, de acordo com a autoridade responsável por rodovias e instalações fluviais. منشآت RijkswaterstaatSirenes e alto-falantes acordaram os moradores por volta das 6h e ordenaram que deixassem suas casas imediatamente.