O Mosa está transbordando, 10 mil evacuados para Maastricht

MeteoWeb

Cidade Maastricht Moradores chamados vivos Hyugim e Randwick para deixar suas casasO mais breve possível“Porque o nível da água Rio Meuse Correndo na cidade. O bairro tem uma população dez mil pessoas. As autoridades acreditam que a água esvazia as bacias dos dois bairros por volta das 3 horas da noite. “Isso significa que a água vai acabar nas ruas e nas casas‘lê a nota.

De acordo com a agência de notícias do Congresso Nacional do Povo (NPC), o rio deverá atingir seu nível mais alto em dois séculos. Vários municípios da província de Limburg, na fronteira com a Alemanha, declararam estado de emergência, tornando obrigatória a evacuação de residentes em algumas áreas. O governo holandês reconheceu o estado dos desastres naturais no território. As autoridades não relataram vítimas até esta noite, mas o mau tempo causou muitos danos no lado holandês da fronteira, especialmente em Valkenburg. O Rei William Alexander e a Rainha Máxima viajaram para a área para encontrar resgatadores e residentes. Amanhã, Ruti deve visitar Limburg.

Enquanto isso, o nível da água do rio Steinbach na Renânia do Norte-Vestfália na Alemanha estava caindo, já que na região de Euskirchen havia medo de que a barragem pudesse romper. Escreveu ao Dpa citando um porta-voz da unidade de crise local. Isso é categorizado comomuito instável“No dia. A agência acrescenta que falsos rumores, circulando sobre o perigo de desabamento, fizeram com que muitas pessoas fugissem. Cerca de 4.500 pessoas da região foram evacuadas por precaução, segundo informações do conselho local de Oskirchen. Amanhã a barragem passará por uma nova pesquisa.

Ao todo, há 67 mortes entre a Alemanha e a Bélgica, mas pelo menos 30 outras estão desaparecidas.