A Suprema Corte dos EUA está programada para ouvir o recurso de Trump contra a decisão do Colorado em 8 de fevereiro.

A Suprema Corte dos EUA anunciou que revisará a decisão da Suprema Corte do Colorado que proibiu o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de concorrer nas primárias republicanas do estado, declarando-o inelegível devido ao seu envolvimento direto no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O tribunal considerará o apelo de Trump para anular a decisão do Colorado em 8 de fevereiro.

A Suprema Corte do Colorado concluiu que a Seção 3 da Décima Quarta Emenda, aprovada após a Guerra Civil, que proibia aqueles que participaram da rebelião de concorrer a cargos públicos, aplicava-se ao ex-presidente. Os principais juízes do Colorado suspenderam a execução da decisão de desqualificar Trump das urnas, especificamente para permitir uma possível e esperada intervenção do mais alto poder judiciário dos EUA. As primárias do Partido Republicano do Colorado estão marcadas para 5 de março.

“Se os juízes concluírem que Trump é inelegível para ocupar cargos públicos antes das primárias do Colorado, em 5 de março, os votos expressos a seu favor não serão contados”, observa a CNN.