Biden coloca Trump: “Ataque à democracia”. Ele responde: “Corrupção e fracasso”.

Um vaivém entre Joe Biden e Donald Trump. Num comício, o atual Presidente dos Estados Unidos acusou o empresário de preparar um novo ataque à democracia. Não demorou muito para que o empresário respondesse: “Seu negócio é uma série contínua de fraqueza, incompetência, corrupção e fracasso”. Em suma, apenas dez dias antes do início das primárias republicanas, novas tensões abalam os Estados Unidos. Mas vejamos em detalhes qual é a troca de acusações que proporcionou tanto material à imprensa americana e internacional.

Na véspera do terceiro aniversário do ataque ao Congresso, Joe Biden levantou publicamente as acusações contra o seu potencial rival na corrida à Casa Branca pela primeira vez (num comício na Pensilvânia) em eventos privados de campanha nos últimos meses. Donald Trump usa a “retórica nazista alemã”, “abraça a violência política” e, depois de incitar o ataque ao Capitólio, prepara “um novo ataque à democracia”. Estes são os três pontos principais do discurso do atual Presidente dos Estados Unidos. “Hoje nos encontramos um dia antes de 6 de janeiro, um dia gravado para sempre em nossas memórias porque foi o dia em que quase perdemos a América”, começou o presidente.

“Hoje estamos aqui para responder à questão mais importante: a democracia ainda é a causa sagrada da América? Esta não é uma questão retórica, acadêmica ou hipotética. Se a democracia ainda é a causa sagrada da América é a questão mais premente do nosso tempo. É isso que está em jogo nas eleições de 2024.” A resposta chegou rapidamente do interessado. Quanto a Donald Trump, que foi questionado pelo seu rival, ele não recuou. O empresário disse: “As ações de Biden são uma série contínua de fraqueza, incompetência, corrupção e fracasso”, acrescentando então: “Joe organizou” A corrupção é um evento eleitoral patético na Pensilvânia, que semeia medo. ”