A Coreia do Norte lança um míssil contra o Japão. Estados Unidos – Seul responde com exercícios

Após o lançamento, Tóquio emitiu um alerta pedindo aos moradores de duas regiões do norte do país que evacuassem para abrigos. Então o míssil parece ter caído no mar. Biden para Fushida: “Um perigo para o povo japonês.” União Europeia: “injustificado”

Assine nossa newsletter para se manter informado sobre as novidades do mundo Alerta no Japão depois que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado. Tóquio emitiu um alerta pedindo a alguns moradores de duas regiões do norte do país que evacuem para abrigos. Fortes condenações do lançamento vieram dos Estados Unidos e da União Européia imediatamente. Além disso, a Coreia do Sul e os Estados Unidos responderam à provocação com exercícios específicos destinados a “bombardeamento de precisão”, conforme anunciado pelo Estado-Maior Conjunto em Seul.

míssil no mar. Tóquio condena o lançamento aprofundar

Sirenes soam em Tóquio O míssil norte-coreano passou sobre o Japão por volta das 8h, horário local (1h na Itália). Em um comunicado, a Guarda Costeira do Japão afirmou mais tarde que o pacote havia caído no mar. Tóquio imediatamente denunciou o incidente, dizendo: “É um ato violento que se segue aos frequentes e recentes lançamentos de mísseis balísticos. Nós o condenamos veementemente”.



Tóquio, a trajetória do foguete na tela – © Ansa

Resposta dos Estados Unidos aprofundar

Coreia do Norte, Kim Jong-un: um dissuasor nuclear pronto contra Seul e os Estados Unidos Imediatamente após o lançamento, os Estados Unidos consultaram o Japão e a Coreia do Sul para obter uma resposta “forte”. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jack Sullivan, falou com seus colegas separadamente. Então veio a decisão de prosseguir com o exercício direcionado. O presidente dos EUA, Joe Biden, em conversa telefônica com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, reiterou sua forte condenação ao teste do míssil, descrevendo-o como “um perigo para o povo japonês, desestabilizando a região e uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança”. Às Nações Unidas.” A Casa Branca disse que Kishida e Biden afirmaram que “continuarão a cooperar para uma resposta imediata e de longo prazo bilateralmente e com a comunidade internacional”. seqüestrado pela Coreia do Norte e concordou em continuar todos os esforços para limitar a capacidade dos cidadãos japoneses de serem sequestrados pela Coreia do Norte.” Pyongyang está realizando seus programas de mísseis balísticos e armas de destruição em massa. READ Coreia do Norte chocada, agora tudo explicado - Libero Quotidiano

União Europeia: “agressão injustificada” Veja também

O que é o míssil balístico Hwasong-12 que sobrevoou o Japão O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, que expressou a solidariedade da Europa com o Japão e a Coreia do Sul, também falou de “agressão injustificada”. Condenamos veementemente a tentativa deliberada da Coreia do Norte de pôr em perigo a segurança regional ao lançar um míssil balístico. Japão… um ataque não provocado e uma flagrante violação do direito internacional.” Stoltenberg: “A Coreia do Norte deve abandonar seus programas de mísseis nucleares” O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, também disse que condena veementemente os perigosos e desestabilizadores testes de mísseis da Coreia do Norte, que violam as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Ele acrescentou que a RPDC “deve abandonar seus programas nucleares e de mísseis balísticos e se engajar na diplomacia. A OTAN se solidariza com nossos parceiros no Indo-Pacífico, Japão e Coréia do Sul”.

Globalismo A guerra dos EUA à Coreia do Norte: as novas armas testadas Exercícios militares e testes envolvendo mísseis e bombas cada vez mais destrutivos e mortais estão em ascensão. Dos mísseis balísticos de Kim Jong-un ao míssil Sarmat da Rússia capaz de atingir as capitais europeias em poucos minutos: aqui estão as notícias da guerra Vamos Mísseis para bombascom o A guerra na Ucrânia mais e mais exercícios em todas as partes do mundo para Armas de teste cada vez mais fatais. As últimas notícias vêm de Coréia do Norte Que será lançado em 4 de maio “A bala não identificadaEm direção ao Mar do Japão Relatar a verdade é Exército de Seul. e a décimo quarto Mostrar força desde o início do ano. O Estado-Maior Conjunto em Seul disse que detalhes da operação, incluindo tipos de armas, trajetória de lançamento e altitude, estão sendo elaborados. A Guarda Costeira do Japão disse que poderia ser um Míssil balístico READ “A União Europeia e a OTAN, a hora de decisões difíceis está se aproximando. Vamos nos preparar para tudo »- Corriere.it Há temores reais de que o Norte possa continuar com provocações, como outro país míssil balístico intercontinental (Icbm), um teste nuclear você odeia Arma tática guiada. Na semana passada, Kim Jong-un prometeu fazê-lo Acelerar o desenvolvimento do arsenal nuclear Ele declarou que a dissuasão atômica não é mais suficiente