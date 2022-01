Emergência ambiental declarada no Peru por três meses: 6.000 barris de petróleo no mar após a erupção de um vulcão em Tonga

emergência ambiental em Peru, por três meses. O governo criou. A culpa pela poluição causada pela intrusão da água do mar em 15 de janeiro 6 mil barris de petróleo bruto Durante as operações de reabastecimento numa refinaria da empresa espanhola Repsol ao largo da costa lima. O relativo decreto publicado hoje no Diário da República homem peruano, o dano causado é definido como pior desastre ambiental Aconteceu recentemente em Lima.” O decreto também contém as condições para a implementação de um plano de ação imediato para reduzir os danos ao meio ambiente na respectiva área geográfica.

A decisão foi também tomada em resposta a um relatório apresentado ao governo pela Direção Geral de Qualidade Ambiental, segundo o qual a dispersão de petróleo no mar teve “um impacto significativo naecossistema marinho costeiro com elevada biodiversidade e recursos hídricos”, bem como “um risco significativo para a saúde pública da população que vive na área”. Especificamente, o acidente ocorreu durante as operações de descarga do petroleiro de bandeira italiana’Grande DóricoAtravés da infraestrutura subaquática da refinaria Bambila, possivelmente devido a uma ruptura da articulação dos tubos no fundo do Oceano Pacífico. Por seu lado, a Repsol argumentou que a causa do acidente pode ter sido um resultado marinho da erupção vulcânica que ocorreu em Tonga. Apesar de uma distância de dez mil quilômetros, os danos causados ​​pelo tsunami que se seguiu à erupção do vulcão submarino Hungja Tonga-Hongga Hapai chegaram a esse ponto. Pode ter sido a força de choque das ondas – até 15 metros de altura no mar – que fez cair barris de petróleo bruto na água.

As medidas de contenção previstas para este tipo de incidente vieram com um atraso muito grave por motivos que agora são alvo de investigação. Mas enquanto isso era grosso camada preta resolvido em um vinte praiasDe acordo com a Autoridade de Avaliação e Monitoramento Ambiental (Oefa), o Serviço Nacional de Áreas Protegidas do Estado (Cernanab) relatou mortes de peixes, aves e outros animais e grave poluição de plantas marinhas.