Moscou conversa com o Vaticano, 1.500 civis mortos só na região de Kyiv – Internacional

Mais de 1.500 civis foram mortos apenas na região de Kyiv durante a ocupação russa até agora 1200 corpos não foram identificadosSão 75% homens, 2% crianças e o restante mulheres, disse o chefe da Polícia Nacional Ucraniana, Igor Klimenko, em entrevista à agência ucraniana Interfax.

“Recebemos relatos de todo o país e Processos criminais foram abertos pela morte de mais de 12.000 pessoas Principalmente em valas comuns”, explicou, “foi encontrado um grande número de vítimas na casa, morte como resultado dos ferimentos que sofreram”, mas especificamente em valas comuns Klimenko enfatizou que era muito cedo para falar sobre números definitivos “porque a polícia encontra corpos toda semana”. “para mim BuchaKlimenko acrescentou que muitas pessoas foram mortas na rua, Irpin, Gostomel e Borodinka: franco-atiradores disparados de tanques e veículos blindados, apesar das faixas brancas que as pessoas usavam nos braços como os russos impunham. ”

Zelensky: Mariupol será lançado

“No oitavo aniversário da libertação de Mariupol dos terroristas pró-Rússia, estamos lutando novamente por esta cidade e por toda a Ucrânia. E como então, em 2014, Mariupol será libertada novamente. A bandeira ucraniana retornará lá, assim como em cada cidade e vila onde chegou. Os ocupantes… porque este é nosso país e nosso povo.” O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu isso no Telegram referindo-se ao fato de que em 2014 Mariupol estava sob o controle de militantes da autoproclamada República de Donetsk por um mês.

Filósofos: ENVIE OU MORRA EM SEVERODONESTK

As forças ucranianas estão cercadas em Severodonetsk e “aquelas unidades militares ucranianas que estão lá”. Duas opções: seguir o exemplo de seus colegas e se render ou morrer. Eles não têm outra escolha. “Isso foi afirmado em uma entrevista à imprensa, relata RIA Novosti, vice-chefe do Departamento de Milícia Popular da República Popular de Donetsk, Eduard Basurin. As forças armadas ucranianas explodiram a última ponte que liga Severodonetsk e Lysichanssk, e agora não podem deixar o cidade.

Segundo os ucranianos, foram as tropas russas que destruíram a ponte entre Severodonetsk e a vizinha cidade gêmea de Lyschansk. Impedindo assim eficazmente a possível evacuação de muitos civis ao longo deste caminho. Em particular, o governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, disse que uma ponte que liga as duas cidades foi destruída pelo exército russo e que, no momento, apenas uma das três pontes que ligam as duas cidades ainda é viável.

Agência ANSA A Rússia está fazendo sua supremacia de homens e meios mais pesada no campo e em poucas semanas pode terminar com sucesso a ofensiva em Lugansk. (Lidando)

De acordo com Gaidai Os russos atualmente controlam 70% de Severodonetsk Além disso, a evacuação em massa e o transporte de materiais de borracha devido ao bombardeio são impossíveis. “Os russos controlam completamente a maior parte de Severodonetsk. A luta é tão feroz que a luta pode durar um dia, nem mesmo na rua, mas apenas por um arranha-céu. Azot tem uma população de cerca de 500, 40 dos quais são crianças. Gaidai escreveu que a área industrial está sendo fortemente bombardeada pela artilharia pesada do inimigo. Garantias de segurança.

Como: Precisamos de armas pesadas iguais

Para acabar com a guerra, a Ucrânia precisa de paridade de armas pesadas com a Rússia. O assessor do chefe de gabinete do presidente ucraniano, Mikhailo Podolyak, disse no Twitter, indicando que tipo de armas seriam necessárias: 1000 obuses de 155 milímetros, 300 lançadores de foguetes Múltiplos MLrs, 500 tanques, 2.000 veículos blindados, 1.000 drones. adicionei Uma decisão sobre quantas armas o Ocidente enviará é esperada na quarta-feiraquando ministros da Defesa de todo o mundo se reúnem na sede da OTAN em Bruxelas.

O aviso de Zelensky

A Rússia destaca forças de reserva no Donbass para apoiar a ofensiva na cidade de Severodonetsk, “onde combates muito ferozes acontecem a cada metro”, bem como em Lyschansk, Bakhmut e outras regiões. Isso veio em seu tradicional discurso em vídeo à noite, conforme relatado pela BBC, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Quem afirmou que a Rússia está se espalhando na região leste de Donbass?Recrutas não treinados E recolhidos em mobilização secreta.”

Para Zelensky, a Rússia poderia superar os 40.000 soldados perdidos já em junho. O líder ucraniano enfatizou que “eles não perderam muito em nenhuma outra guerra em muitas décadas”, acusando os generais russos de serem seu próprio povo.bucha de canhão“.

Desde 24 de fevereiro, a Rússia lançou 2606 mísseis de cruzeiro na Ucrânia. Isso foi afirmado no tradicional vídeo noturno de Volodymyr Zelensky, que afirmou que no 109º dia de “guerra total” a Ucrânia “solicita uma coisa simples de nossos parceiros: a Ucrânia precisa de sistemas modernos de defesa antimísseis”.

Putin remove Poklonkaya

Presidente russo Vladimir coloque dentroEnquanto isso, ele assinou um decreto que Natalia Poklonskaya provoca Do cargo de Vice-Diretor da Agência Federal para Assuntos da Comunidade de Estados Independentes, Cidadãos Estrangeiros e Cooperação Humanitária Internacional. Relatórios de interfax. O decreto presidencial, publicado no portal oficial de informações jurídicas da Internet, “ordena a dispensa de Natalia Vladimirovna Poklonskaya do cargo de vice-diretora da Agência de Assuntos Federais da CEI, Cidadãos no Exterior e Cooperação Humanitária Internacional”.

Poklonskaya, um cidadão russo naturalizado da Ucrânia, foi o procurador da Crimeia e foi eleito em 2016 com a Federação da Rússia para ser membro da Duma do Estado. Em abril, ele criticou a invasão russa da Ucrânia, argumentando que a “letra” Z “simboliza a tragédia e a dor da Rússia e da Ucrânia”.

Moscou: Abra um diálogo com o Vaticano

A Rússia saúda os esforços de mediação da Santa Sé no conflito na Ucrânia. Isso foi afirmado em entrevista à RIA Novosti pelo Diretor do Primeiro Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Alexei Paramonov. “A liderança do Vaticano declarou repetidamente sua disposição para fornecer qualquer assistência possível para alcançar a paz e acabar com as hostilidades na Ucrânia. Essas declarações foram confirmadas na prática. Mantemos um diálogo aberto e confidencial sobre uma série de questões, principalmente relacionadas à situação na Ucrânia”, disse Paramonov.