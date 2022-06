Mísseis esgotados, Moscou lança mísseis da Guerra Fria (projetados para transportar ogivas nucleares)

o mísseis A resolução está esgotada. exército Presidente russo Vladimir Putin Portanto, “forçado” a disparar mísseis guerra Fria. Mísseis projetados para transportar ogivas nucleares. O alerta vem do Ministério da Defesa ucraniano de que os mísseis de cinco toneladas e meia, projetados para atingir porta-aviões, estão causando “danos colaterais significativos e baixas civis” às forças. ucraniano na área Donbass.

“Quando usado em um papel de ataque ao solo com uma ogiva convencional, é extremamente impreciso e pode, portanto, causar danos colaterais significativos e baixas civis”, disse o ministério. Um alarme que vem nos dias em que as forças russas concentram seus esforços no controle da região no leste da Ucrânia.

disputa

Al-Fath Severodonetsk Atualmente é o principal alvo das forças russas. A cidade é uma das últimas regiões da região de Lugansk ainda sob controle ucraniano, e sua queda, segundo especialistas, permitirá ao Kremlin estabelecer o controle sobre toda a região que, juntamente com a região de Donetsk, constitui a região de Donbass. Um ataque russo causou um grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos Azot na cidade disputada no leste da Ucrânia. O governador da região de Lugansk, Serhiy Gaidai, disse que o fogo começou após o derramamento de toneladas de petróleo bruto. Por horas eles tentaram apagar o fogo, e à noite mais de 800 civis e soldados que se refugiaram dentro do complexo começaram a deixar o complexo. Rodion Miroshnik, embaixador da República Popular de Lugansk, disse: “A saída é do portão nº 2 da fábrica de produtos químicos. Esse portão não é controlado pelos militantes. As pessoas são resgatadas pelas forças aliadas”. forças controlam alguns prédios perto do Portão nº 1 e que há uma troca periódica de armas de fogo.