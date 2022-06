“20 oficiais e 15 mercenários Wagner foram mortos”

haverá Um grupo de ex-agentes especiais britânicosOs altamente treinados e veteranos guerra Por trás do alto número de mortos entre generais do exército coloque dentro dentro Ucrânia. Isso foi relatado pela primeira vez pelo jornal Daily Star, onde uma fonte do exército britânico confirmou a presença de uma equipe composta por ex-forças especiais que prestam apoio logístico ao exército ucraniano.

Em vista do “esquadrão especial” existem altas patentes do exército e mercenários do Grupo Wagner. Segundo fontes dos jornais ingleses, já foram vítimas das suas emboscadas 20 generais russos E a 15 Mercenários Wagner (Este último em uma emboscada).

Quem são os membros da equipe privada?

O esquadrão de elite é formado por ex-soldados britânicos de 12 homens entre 29 e 62 anos que passou 6 semanas em missão na Ucrânia. Trata-se basicamente de guerreiro antigo que já lutaram no Iraque e no Afeganistão e foram recrutados via WhatsApp para um grupo de ex-membros do Destacamento L (unidade de inteligência). “Eles têm cerca de 120 anos de experiência em Forças Especiais entre eles. Eles são completamente autossuficientes. Eles têm acesso a explosivos, armas e munições. A fonte que falou ao Daily Star disse que pelo menos dois médicos treinados em combate. A mesma fonte acrescentou que os mercenários estão lutando enquanto estão. Eles sabem que a captura do inimigo significa morte certa, como aconteceu com os dois cidadãos britânicos que foram capturados pelos russos e condenados à morte em Donetsk: todas as probabilidades são de que serão torturados, julgados e executados como mercenários estrangeiros”.

Para Putin, a guerra é um “massacre de generais”

A guerra na Ucrânia se transformou em uma O massacre dos generais. Para Putin, que sofreu muitas perdas entre os mais altos escalões do exército. Muitos se perguntaram por que o outro número de mortos entre os comandantes, supondo que as dificuldades no campo e o baixo moral das tropas levaram os comandantes para mais perto da linha de frente para encorajar os soldados e se colocar em maior risco do que os outros. guerras. A hipótese ainda é válida, mas agora soma-se a certeza de que os ucranianos têm como objetivo desde o início da guerra “decapitar” o exército invasor. A estratégia ucraniana era matar especialmente comandantes e generais e, para isso, contou com o apoio de pessoal estrangeiro qualificado.