Navalny foi transferido e ninguém sabe onde ele está – Corriere.it

O porta-voz dissidente Alexei Navalny escreveu que o oponente de Putin foi “removido” da prisão em que estava: seu advogado só foi informado de que ele estava na prisão onde “não há mais

Ele evaporou, em uma das muitas prisões privadas na Rússia. Todos sabiam que terminaria assim. Alexig Navalny Ele nunca deixou de ser intimidado. Ele não é um santo Dissidente número um. Além disso, algumas de suas posições anteriores são questionáveis. Mas por algum tempo, entre 2016 e 2018, ele foi o homem que poderia abalar o poder vertical de Putin. Com suas perguntas e seu incrível controle sobre a juventude. Foi sua capacidade de mobilizar e educar os estratos sociais mais abertos do mundo e os mais surdos ao discurso nacional que o tornou um espinho no lado do regime.