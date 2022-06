Crescem as preocupações no Kremlin sobre sua saúde

Especulações sobre o estado de saúde de coloque dentro. Em sua última aparição pública neste fim de semana, ele foi visto tremendo enquanto premia uma medalha. Pode ser um sinal de doença? Atrás Rússia invadiuUcrânia A hipótese de que o czar estava doente tornou-se cada vez mais consistente. Alguns dizem que ele está lutando contra leucemia, câncer de tireóide ou abdominal, enquanto outros especialistas acreditam que o homem de 69 anos tem doença de Parkinson em estágio inicial. Houve outros fatores que nos levaram a acreditar que o presidente russo não está se sentindo bem. No mês passado, quando se encontrou com o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko em Sochi, ele foi fotografado desajeitadamente circulando seus pés enquanto os dois se sentavam para conversar.

Possíveis sinais da doença de Putin

No fim de semana, Putin entregou o Prêmio de Estado da Federação Russa ao diretor Nikita Mikhalkov no Kremlin. Nesta ocasião, ele foi visto incapaz de ficar parado e parecia balançar para frente e para trás enquanto ouvia o vencedor do prêmio. O Expresso relatou que ele balançou as pernas e parecia fazer movimentos laterais. Putin ganhou as manchetes na semana passada por seu adiamento abrupto de uma maratona anual de programas de TV que precisava responder a perguntas do público russo. Segundo algumas teorias, Putin tinha medo de não conseguir ficar na televisão continuamente por três a quatro horas normalmente.

A resposta do Kremlin

O Kremlin continua a enfatizar que a saúde de Putin é sólida e que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, negou recentemente que Putin esteja doente. No entanto, a situação é vista como tão catastrófica que os responsáveis ​​pelos espiões mais próximos de Putin estão falando ativamente sobre seu sucessor e lutando pelo controle da transferência.