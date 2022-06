Flora morre após três dias em terapia intensiva

Ele foi esquecido no ônibus escolar e deixado trancado ao sol por sete horas. Foi assim que Flora, uma menina húngara de quatro anos, morreu em Tomagmonostora, uma cidade a leste de Budapeste. Na terça-feira, 7 de junho, a menina ficou das 8h30 às 15h no microônibus que seus pais lhe confiaram e que deveria levá-la ao jardim de infância. Em vez disso, o motorista o esqueceu e o deixou no meio com uma temperatura de quase 50 graus Celsius. O carro estava estacionado em frente à escola e fechado. Quando ela foi finalmente encontrada à tarde, Flora estava inconsciente, mas ainda viva, informou o Mirror. Ela foi levada para o hospital por ambulância aérea e foi levada para o hospital por três dias em terapia intensiva. Apesar dos esforços dos médicos que tentaram salvá-la de todas as formas, o corpinho não aguentou a insolação e a desidratação, depois de sete horas sem beber no que se tornou um verdadeiro forno.









O homem de 56 anos foi atropelado por um motorista de ônibus escolar e levado para uma unidade onde está recebendo psicoterapia. Fechou na dor a família que esperava um milagre até o fim. “Levamos meu filho e minha nora para casa. Eles estão tão chateados que mal podemos falar com eles”, disse o avô de Flora a Borse. A escola, segundo a imprensa local, se recusou a responder perguntas triviais sobre a segurança do jovens passageiros do ônibus escolar.Um acima de tudo: porque não havia pessoal para supervisionar os jovens além do motorista.





Última atualização: quarta-feira, 15 de junho de 2022 às 19:42



