A contra-ofensiva ucraniana contra as forças russas continua. Segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra, os ataques foram realizados em seis regiões

No domingo, 2 de julho, as forças ucranianas realizaram uma série de operações de contra-ataque em seis setores da frente e conseguiram ocupar algumas partes do territórios ocupados pelos russos. Isso é o que o Instituto Americano para o Estudo da Guerra explicou.

Rússia e Ucrânia têm versões opostas sobre o andamento da guerra

o Ministério da Defesa da Rússia Outras fontes russas confirmaram que as forças ucranianas atacaram a região ocidental de Zaporizhiana fronteira administrativa com o distrito DonetskNa direção do Lehman e na área Bakhmut. As forças ucranianas conseguiram avançar significativamente a sudoeste de Klychevka, 7 km a sudoeste de Bakhmut.

de acordo com O KremlinNo entanto, as forças russas iriam pagar ataques ucranianos Perto do próprio Bakhmut e Barkhivka. Já o porta-voz do Grupo Oriental das Forças Ucranianas, o coronel, acredita no contrário Serhiy Sharifatisegundo o qual em 2 de julho as forças ucranianas obtiveram ganhos nas proximidades de Bakhmut.

A Rússia supostamente transferiu um regimento aerotransportado para Bakhmut

O próprio Cherevaty relatou que as tropas russas haviam feito recentemente uma transferência não especificada regimento aerotransportado Da região de Liman à região de Bakhmut. Isso porque, segundo o coronel ucraniano, a cidade terá um valor importante para a Rússia Anúncioainda mais do que os militares.