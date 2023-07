A guerra na Ucrânia e o ataque ao Kremlin: “Drones sobre Moscou são um ato de terrorismo”

Drones sobre Moscou, confronto internacional. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou a tentativa de ataque de drone, que se acredita ser obra das forças ucranianas, no território da região de Moscou, um “ato de terrorismo”. “A tentativa do regime de Kiev de atacar a área onde está localizada a infraestrutura civil, incluindo o aeroporto, que, aliás, aceita voos estrangeiros, é outro ato terrorista”, escreveu Zakharova no Telegram. “Considerando que Zelensky realiza esses ataques terroristas com armas fornecidas pelo Ocidente ou compradas com dinheiro ocidental, isso é terrorismo internacional”, acrescentou. “A comunidade internacional deve perceber que os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França – membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas – financiam o regime terrorista”, concluiu a porta-voz.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, confirmou o mesmo ataque de drone, no Telegram: “Outra tentativa foi feita para atacar com drones ucranianos” na “região de Moscou”. No momento, “a defesa aérea recusou os ataques. Forças, todos os drones detectados foram eliminados. Por razões de segurança, alguns voos foram temporariamente desviados do aeroporto de Vnukovo. Nenhuma vítima ou ferido foi relatado e o socorro está no local.”