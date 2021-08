“Cabul pode cair em 90 dias” – Corriere.it

A partir de Lorenzo Cremonese

Milhares de refugiados invadiram a capital afegã. Biden reitera: “O país deve se defender”.

Aceitação pode ser cercadoPilares do Talibã armado em um mês e Dentro de 90 dias após ser ocupado. revelando de Washington PostQuem cita “fontes importantes da inteligência militar dos EUA”, eles se movem pela capital afegã, alimentando o pânico. “Aqui nós invadimos Milhares de refugiados em fuga das províncias do noroeste, todas as quais já estão sob o controle do Taleban ou ameaçadas de guerra. Eles são principalmente Mulheres, crianças e idosos: Eles acampam nas ruas, nos parques, no playground, na frente dos hospitais. Não há assentos nos voos de partida.

Aqueles que podem obter um visto fogem para o exterior. Nas redes sociais, que agora o Talibã também usa bem intimidar a populaçãopula, pulahistórias de tiro Missa e tortura de militares, policiais e funcionários do governo. Eu prometi ao Talibã em Noivas afegãs com quinze anos Aos voluntários que vêm do Paquistão e de países muçulmanos para lutar ao seu lado ”, disse-nos um jornalista local que não quis ser identificado.