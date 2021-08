Ataque cardíaco durante corrida – Corriere.it

O craque Lega dei Ticinesi tinha 62 anos e estava no terceiro mandato. Ele disse a seus amigos que estava se preparando para a Maratona de Nova York

A agonia de Marco Borradori, prefeito de Lugano, que sofreu um ataque cardíaco na manhã de terça-feira enquanto corria em um parque nos arredores da cidade suíça, durou menos de 24 horas. Boradori, 62, membro da Lega dei Ticinesi, está à frente da administração da cidade desde 2013 e está no terceiro mandato. Ele foi uma das figuras políticas mais populares do cantão.

As circunstâncias do prefeito pareciam desesperadoras desde o início para aqueles que deram os primeiros socorros: um transeunte já havia encontrado Borradori sem vida. Ele teve parada cardíaca e só graças à massagem realizada no local o coração reiniciou. O prefeito foi levado ao Cardiocentro em Lugano, e sobreviveu até esta tarde graças à ajuda das máquinas; Os especialistas encontraram imediatamente danos muito graves no cérebro e em outros órgãos vitais. Boradori disse a seus amigos que estava se preparando para participar da Maratona de Nova York.

Boradori foi membro do parlamento de Berna na década de 1990 e mais tarde foi eleito para o Conselho de Estado do cantão de Ticino. Na Lega dei Ticinesi representou a ala considerada mais moderada e menos extremada nas questões caras ao movimento, a começar pelas relações com a Itália e a prosperidade dos trabalhadores fronteiriços do cantão do Ticino.