A direita polonesa está lutando novamente: desta vez em torno da lei da mídia

A coalizão de apoio ao governo polonês, dominado por forças nacionalistas e de extrema direita, Está entrando em colapso Por causa de novas tensões que surgiram entre seus partidos constituintes em relação a um polêmico projeto de lei de mídia que será votado na quarta-feira na câmara baixa do parlamento nacional.

As tensões manifestaram-se com a decisão do Primeiro-Ministro Mateusz Morawiecki, do PiS (PiS, a coligação mais importante), de “retirar” Jaroslav Gowen, líder do Partido Aliado Accordo, do cargo de Vice-Primeiro-Ministro. ministro. O governo ainda não caiu, mas algo pode acontecer hoje, com uma votação no Parlamento sobre a lei, que é muito cobiçada pelo PiS: não está claro se os treze deputados do acordo vão votar contra, apoiando com o partido da lei. suas posições de liderança, ou se houver divisões (a coalizão governante pode contar com uma maioria muito estreita).

O governo polonês é agora formado pela aliança entre o partido nacionalista Lei e Justiça e o eurocéptico, de postura mais liberal, e o Polonia Solidale, partido de extrema direita, cujo líder é o ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro. O projeto de lei no qual as tensões recentes se desenvolveram proibiria empresas fora do Espaço Econômico Europeu de deter participações majoritárias na mídia do país.

Segundo Morawiecki, a lei visa impedir a venda de mídia polonesa para investidores da Rússia, China ou vários países árabes. Por outro lado, seus críticos argumentam que a proposta estaria voltada sobretudo para o fortalecimento do controle governamental sobre a TVN, a televisão nacional controlada pelo American Discovery Group. Na verdade, a TVN irritou repetidamente o governo polonês, acusado no passado de ser quase autoritário, ao relatar as notícias de forma independente.

Gowen, o líder do acordo, foi muito crítico em relação à proposta, porque, segundo ele, “põe claramente em causa o princípio da liberdade de imprensa” e colocaria a Polónia num confronto com os Estados Unidos, que considerou “o nosso mais importante aliado para ‘defesa’ ‘. Ao mesmo tempo, os deputados acordeonistas encorajaram o voto contra.

No entanto, a polêmica em torno do projeto de lei da mídia não é o único confronto que contribuiu para criar tensão na aliança.

Recentemente, Gwen também criticou as políticas tributárias que faziam parte do programa do governo, que incluía cortes de impostos para pessoas de baixa e média renda, aumentos nas pensões, mais investimentos em saúde e ajuda financeira para famílias jovens para combater mais impostos próprios . – Renda dos empregados e deduções das administrações locais. Gwen se opôs à proposta, acusando o PiS de ter se tornado um partido populista de esquerda.

Entre outras coisas, a coalizão no ano passado já entrou em crise devido à disputa sobre a lei de proteção animal, que de fato expressou a acirrada competição interpartidária pela liderança da extrema direita polonesa, que nos últimos anos liderou a Polônia Para se tornar um estado iliberal e semiautoritário, colisão Várias vezes com a União Europeia. No centro desse confronto estava Zubro, que tentou se apresentar como o herdeiro natural de Jaroslaw Kaczynski, o mais proeminente e famoso político polonês, que dominou a direita polonesa por décadas ao liderar o PiS.

– Leia também: Na Polônia, a extrema direita briga com a extrema direita