Biden chama os aliados de “total unanimidade” em apoio a Kiev e às terríveis consequências para Moscou se ela atacar.

AGI – O Primeiro Ministro, Mario Draghi, Participe de uma videoconferênciaOrganizado pelos Estados Unidos com o presidente Biden, o presidente Macron, o chanceler Schulz, o primeiro-ministro Johnson, o presidente Duda, o presidente do Conselho Europeu Michel, o presidente da Comissão von der Leyen e o secretário-geral da OTAN Stoltenberg.

Comandantes – anunciou Palazzo Shige – Eles verificaram o progresso da crise Nas fronteiras da Ucrânia à luz dos desenvolvimentos no terreno e dos resultados de numerosos contactos diplomáticos realizados a nível bilateral e multilateral.

suporte para Soberania e integridade territorial da Ucrânia. A importância de manter a coordenação mais estreita entre os aliados e a necessidade de uma resposta conjunta capaz de manter um canal aberto de diálogo com a Rússia para reduzir as tensões, esclarecendo as graves consequências que podem resultar em uma maior deterioração da situação, também foi enfatizou. .

O presidente americano confirmou que ‘consenso total’ com aliados europeus Sobre a crise ucraniana. “Tive uma reunião muito boa”, disse Biden no final da videoconferência. “Houve total consenso com todos os líderes europeus”.

O Pentágono colocou 8.500 soldados em alerta O porta-voz, John Kirby, disse que em caso de invasão da Ucrânia pela Rússia, sublinhou que “nenhuma missão foi definida ainda, nenhuma ordem de envio foi emitida”, mas que se trata de ter “homens à disposição quando necessário .”