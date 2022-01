Dall’Austria alla Francia, estratégia oposta na Europa por frenare i contagi

Non solo Ue: nel Regno Unito mascherine non più obbligatorie nelle scuole

A Londra venerdì 21 gennaio è scattato il ritorno al piano A, como estabilizado no governo britânico, che prevede nella prima phase la revoca delle restrizioni anti Covid riguardanti l’indicazione allo smart working laddive possibligo e delle possibineile delle ‘possibligo e. Misure che non son quindi mais em vigor em Inghilterra, venha avvenendo em modo e tempi decisi a livello locale nelle altre nazioni del Regno Unito, solidamente allineate in materia pandêmica quanto viene deciso de Londra. La seconda tappa dell’addio al piano B scatta a partir de 27 gennaio: in quel case verrà eliminato l’obbligo legale delle mascherine nei luoghi pubblici e il mini green pass predito per i soli accessi a discoteche ou eventi collettivi di mass

Via molte restrizioni anche em Galles e Ireland del Nord

Todos os dias de um concurso Ue ma pur sempre in Europe, anche i governi locali di Galles e Ireland del Nord, dopo quanto fatto de Londra in Inghilterra, hanno alleggerito le restrizioni anti-Covid a fronte dei dati prometizztenti su contagiazi and nelle ultime ore sono entrar em vigore nuove regole. Belfast ha eliminato il green pass per pub e ristoranti, mentre rest solo per i grandi eventi al chiuso. È stato tolto anche l’obbligo di servizio al tavolo nonchè il numero massimo di sei commensali seduti insieme. L’Irlanda del Nord si é allineata a Londra sui giorni di isolamento por positivi, ridotto da sette a cinque, com la fine della quarantena possibile com devido tampões negativos il quinto e sesto giorno. Mentre em Galles, não ci sono mais limitado ao número di persone che partecipano a eventi all’aperto, em particular quelli sportivi. Pub e ristoranti podem operar all’aperto senza la regola di un massimo di sei persone al tavolo e il distanziamento sociale. Resta comunque l’obligo del green pass para gli adulti che prendono parte a grandi eventi al chiuso e all’aperto.

L’allarme di Bruxelles: misure non uniformi possono indebolire la fiducia nel vaccino

Il proliferar di strategie diversa tra i paesi ue, spesso opposte – beninteso in linea con le regole comunitarie che riconoscono ai singoli stati membri la competência sulle decisioni in materia sanitaria, com la consegue che che che riconoscono ai singoli stati membri la competência sulle decisioni in materia sanitaria, com o conseguenza che pi Bruxelles riches noni fare – tem a Comissão Europeia a porre l’accento ao risco que a nova variante sgretoli quell’uniformità delle misure che, até allo scorso autunno, era stata sostanzially rispettata. L’Unione Europea si prepara pertanto e abandona o mapa do contágio, sino e oggi stella polare para definir o que é mais colpite do coronavirus e dunque sottoposte a maior restrição de viaggio, em favor de um appproccio “individuale”: conterà lo status personale del cittadino – com vacina completa, guarito da Covid oppure dados de tampão – e não área de proveniência. Una semplificazione notevole che va nella direzione sempre auspicata dalla Commissione, l’approccio “comune and coordinato”, cercando os limites de um livrado da norma nacional que rendano la vita impossibile ai viaggiatori. L’intesa sarebbe stata trovata dai 27 embaixadores presso l’Ue con una bozza (não vincolante), antecipada do El Pais, che aproderà al consiglio affari generali di martedì 25 gennaio.

Dose de quarta

A comissária Ue Stella Kyriakides em ocasiões de uma recente riunione straordinaria dei ministri della Sanità Ue ha lanciato uma mensagem no governo europei: appena ci saranno le «evidenze scientifiche», i 27 devono essere pronti a somministrone la alla pop quarta dose de vacina. A favor de esta solução, você pode espresso Paesi como Spagna, Danimarca e Ungheria, e-mail rischio che anche su this fronte ii 27 decidano di non adottare una strategia unitaria c’è.