Estamos prestes a concluir a formação do novo governo israelense

Domingo à tarde, a primeira reunião de líderes da maioria política foi realizada em Tel Aviv, a menos que grandes surpresas irão apoiar O próximo governo de IsraelÉ o primeiro em doze anos que Benjamin Netanyahu não lidera.

Foi acordado formar um novo governo na semana passada, após semanas de negociações iniciadas após as eleições 23 de março passado, que não teve um vencedor claro como os três anteriores realizados nos últimos dois anos (também houve guerra curta com grupos armados palestinos na Faixa de Gaza). O novo governo será apoiado por quase todas as forças de oposição, da direita radical à esquerda secular, e nos primeiros dois anos deve ser liderado por Naftali Bennett, um dos políticos de direita mais famosos de Israel e líder do pequeno Yamina Festa.

O encontro de ontem foi antes de tudo uma oportunidade para discutir ministérios e responsabilidades. De acordo com jornais israelenses, Bennett permanecerá como primeiro-ministro por dois anos, depois será substituído por Yair Lapid, líder do partido centrista Yesh Atid. O ex-líder da oposição Benny Gantz permanecerá como ministro da Defesa. Gideon Sa’ar, líder do partido de direita New Hope, será inicialmente Ministro da Justiça e depois Ministro das Relações Exteriores.

A esquerda foi confiada a ministérios bastante pesados, como o Ministério da Saúde, ao líder do Meretz, Nitzan Horowitz, e Transportes, que será chefiado pelo Ministro do Trabalho Merav Michaeli. Duas outras figuras conhecidas da direita israelense farão parte do governo: o chefe do partido secular de direita Casa Nostra, Avigdor Lieberman, será o ministro das finanças, enquanto Elite Shaked ش De Yamina será inicialmente o Ministro do Interior e depois o Ministro da Justiça. Por enquanto, parece que a conservadora Lista Árabe-Israelense conservadora não terá ministérios.

Agora em Tel Aviv: A primeira reunião dos líderes dos oito partidos que compõem a nova coalizão – Yesh Atid, Yamina, Meretz, Labor, Raam, New Hope, Kahol Lavan e Israel Beytenu. pic.twitter.com/QlJHRJfLSe – Yonat Friling (Primavera) (Foxyonat) 6 de junho de 2021

A nova maioria tem cerca de 62 dos 120 votos no Knesset, o parlamento de Israel. Assim, poderá dispensar o Likud, partido de direita de Netanyahu que conquistou 30 cadeiras nas últimas eleições, quase o dobro do segundo partido mais votado, Yesh Atid.

Por dias, Netanyahu tem dito em público e em privado que a nova maioria é um resultado “A maior fraude eleitoral da história da democracia”. O primeiro-ministro cessante refere-se sobretudo ao fato de que durante a campanha eleitoral Bennett prometeu não governar nem com a esquerda nem com partidos que representassem os interesses dos árabes israelenses. Bennett, que anteriormente serviu como chefe de gabinete de Netanyahu, respondeu às suas acusações pedindo para “deixar o país continuar”.

É claro que Netanyahu está tentando ganhar tempo na esperança de que algo aconteça. O presidente do Knesset, Yariv Levin, é um confidente próximo de Netanyahu e ainda não definiu uma data para um voto de confiança no novo governo. Mas Netanyahu não está apenas esperando: há poucos dias, o partido Likud tuitou o endereço da casa de Ayelet Shaked, encorajando ativistas de direita a protestar fora de sua casa contra a formação do novo governo, que Ja aconteceu. Durante dias, outros membros ou funcionários de partidos de direita receberam críticas e ameaças de apoio público ao novo governo.

“Nos bastidores, o partido aumenta a pressão sobre os elos fracos” da nova maioria, Ele disse O O jornal New York Times Funcionário do Likud.

Ainda não está claro se esses golpes funcionarão: na segunda-feira, a nova maioria vai pedir formalmente ao Knesset que dê um voto de confiança. Neste ponto, o Presidente do Parlamento seria obrigado por lei a agendar isso dentro de uma semana. O Tempos de israel Expectativas Que Levine convocará uma votação em exatamente uma semana, ou seja, segunda-feira, 14 de junho.