Ambos apareceram na mesma ocasião pública, talvez pela primeira vez desde que Vladimir Putin chegou ao poder. Mas ninguém pode jurar que são realmente filhas do presidente desde então Ambos usam outros sobrenomes e ninguém na Rússia ousa mais fazer perguntas Excessivamente reticente em um tópico que Vladimir Vladimirovich disse alto e bom som que considerava “tabu”, isto é, de sua vida privada, de sua família e de quaisquer aventuras românticas. Quem não entende uma dica corre grandes riscos, como um jornal Moskovskij KorRespondent Quem escreveu em 2008 sobre um futuro casamento entre o presidente e a ex-ginasta Alina Kabaeva. Depois de alguns dias, o jornal parou de publicá-lo.

Mas por um tempo as meninas Maria e Katrina (ou melhor, duas mulheres com o mesmo nome), de 36 e 34 anos, são notícia por seus projetos em genética e inteligência artificial. Então fale neste fim de semana Fórum Econômico em São Petersburgo. Em uma sessão sobre investimentos econômicos, na sexta-feira o Katrina deu uma palestra sobre tecnologias inovadoras. Naturalmente, ela deu seu apelido “verdadeiro”, Tikhonova. No sábado foi a vez de Maria, claro, com Sobrenome usado: Vorontsova. só isso Ambas as mulheres usam o nome do pai “correto”, ou seja, Vladimirovna, que significa filha de Vladimir. É claro que pais podem ser sinônimos, mas o respeito com que são tratados confirma que não são apenas Vladimir.





Compreendendo isso, Katrina falou diante de uma audiência de ministros e altos funcionários que a ouviram em silêncio religioso. A certa altura, o reitor da Universidade de São Petersburgo, que servia como moderador, se permitiu fazer uma piada enquanto Katerina falava. Ele foi imediatamente silenciado por um alarmado Ministro da Justiça.

Na realidade As filhas do presidente e sua ex-esposa Lyudmila, casadas em 1983, Eles desapareceram da cena oficial já em 1999. Um ex-agente da KGB foi escolhido como seu sucessor por Boris Yeltsin e nomeado primeiro-ministro (em 2000 ele substituiu Yeltsin, que renunciou). Assistiram imediatamente as duas meninas que estudavam na escola alemã em Moscou (a família vivia na Alemanha comunista quando Putin era responsável pela estação de Dresden da KGB) Ele se retirou do instituto e continuou o ano sozinho. Oficialmente, eles nunca falaram sobre eles, e Putin em algumas ocasiões se limitou a dizer que eles são fluentes em várias línguas, continuam suas carreiras, vivem na Rússia. Ele escreveu que Maria se casou com um empresário holandês e que Katrina se juntou ao filho, ابن Para um amigo próximo de Putin, Nikolai Shamalov. No entanto, ambos agora usam outros apelidos, como vimos.