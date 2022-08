Moscou: mercenários americanos lutando por Kyiv foram mortos em Donetsk

Um cidadão americano que lutava pela Ucrânia foi morto por soldados da República Popular de Donetsk (PRD). Isso foi afirmado por Daria Morozova, o ombudsman distrital, informaram agências russas. O jovem, Alan Joshua, foi morto em uma batalha que ocorreu em 23 de agosto, escreveu Morozova no Telegram. As autoridades de Donetsk notificaram as autoridades americanas e a chefe da Missão de Monitoramento das Nações Unidas na Ucrânia, Matilda Bogner, de sua morte. “Em uma batalha perto de Yegorovka, em 23 de agosto, oficiais do Partido Democrático Popular do partido RPD mataram outro mercenário estrangeiro que lutava pela Ucrânia. Militantes ucranianos deixaram seu corpo no campo de batalha. Ao lado dele foram encontrados documentos que o identificam como cidadão americano Alan Joshua. , nascido em Memphis em 1998”, identificou Morozova. O ombudsman acrescentou que as autoridades estão prontas para entregar o corpo à família. Então Morozova recomendou que todos os estrangeiros que chegassem à Ucrânia para fins militares saíssem o mais rápido possível, “caso contrário, ninguém garantirá sua segurança”.