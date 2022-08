Entre os mortos e feridos, os testemunhos dramáticos

Diariamente, lido com diferentes temas que envolvem política, notícias e o mundo do entretenimento. A gula de tudo o que é atual, com um olhar “histórico” no passado e um olhar “curioso” no futuro.

Era para ser uma festa despreocupada do bairro no final de agosto, mas se transformou em uma tragédia com mortos e feridos. O drama aconteceu na noite de sábado Holandêspara mim Nova Bahia, Estou esperando Zuidzijdsedijk, Cerca de 30 km ao sul Roterdã. Pelo menos três pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. Três ambulâncias aéreas foram chamadas ao local, bem como uma empresa de resgate. O desastre foi causado por um caminhão que saiu da estrada e obrigou as pessoas que participavam de uma Churrasco.

Certificados

o Ferido mais grave Eles foram levados para o hospital. “Estávamos fazendo um belo churrasco e vimos um caminhão estacionado no cruzamento – explicou uma testemunha à AP -. Foi terrível. Várias pessoas foram arrastadas. Nesse momento tudo passa por você: desamparo e descrença.”

Uma mulher falou de dois bebês ensanguentados nos braços: “Nós também vimos uma mulher deitada no jardim. É um drama terrível. Aqui todos se conhecem.”

senão testemunhaEle chegou ao local da tragédia 10 minutos após o acidente e relatou ter visto “pessoas chorando e policiais correndo”. “O que deveria ter sido uma festa terminou com uma grande peça”, acrescentou, visivelmente abalado.

O vice-prefeito de Hoeksche Waard, Paul Bogard, foi ao teatro e conversou com trabalhadores humanitários. “Ele mora em New Bayerland”, diz um porta-voz municipal. “Ele também estava lá para o serviço de emergência.”

No fim de semana, o prefeito do município foi para a Frísia, mas, ao saber da má notícia, partiu imediatamente de volta, ou seja, a caminho da aldeia que dirigia.

Caminhoneiro preso

A polícia holandesa prendeu o motorista do caminhão que causou a tragédia. O homem, que saiu ileso, foi detido pela polícia.

Investigações

As autoridades policiais começaram a investigar as causas do acidente. De acordo com informações preliminares, o caminhão pertence a uma empresa com sede na Espanha.