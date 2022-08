Paquistão, catástrofe climática: mais de 1.000 mortos por inundações

ascendeu a Mais de 1000 mortos (incluindo 348 crianças) para terríveis inundações que atingiu Paquistão Desde o início da estação das monções, um desastre natural também desencadeado pelas alterações climáticas que poderá ter graves repercussões na já frágil economia do país. Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão apresenta orçamento mais recente Quase um milhão de casas foram parcial ou completamente destruídas Por desastre, onde milhões de pessoas ficaram desabrigadas. O país teve que lidar com o severo impacto das mudanças climáticas nos últimos anos: este ano a província de Sindh, no sul, foi particularmente afetada, com 347 pessoas mortas e 1.009 feridas. Orçamento também ver quase 3.500 km de estradas, 149 pontes e 170 lojas foram eliminados das inundações repentinas, enquanto mais de 700.000 cabeças de gado morreram.

De acordo com o Departamento Meteorológico do Paquistão, as fortes chuvas devem continuar em todo o país nos próximos dias. O tráfego rodoviário e ferroviário foi severamente interrompido por chuvas torrenciais que inundaram muitas estradas e ferrovias: toda a região do Baluchistão está isolada do tráfego terrestre com o resto do país, enquanto o serviço aéreo também foi suspenso na capital. Distrito de Queta. Por causa da chuva forte. Mas o que também é preocupante são as perdas para a frágil economia do Paquistão Muitas colheitas foram exterminadas.

A ministra da Mudança Climática, Sherry Rehman, disse que seu país está passando por “um… Desastre humanitário causado pelo clima Com chuvas e inundações sem precedentes. Até agora, o Paquistão recebeu uma média de 166 mm chuva Em agosto, o valor de 241 por cento acima da médiadisse o ministro, mas ao nível do que Regiões do sul país de 784 por centoQuase 30 milhões de pessoas não têm abrigo, disse Shahbaz, e para apoiá-los, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif solicitou uma contribuição de indivíduos e apelou à comunidade internacional. O governo alocou 38 bilhões de rúpias paquistanesas (cerca de US$ 171,6 milhões) para esforços de socorro