Financial Times e União Europeia suspendem acordo de vistos com Rússia e Europa

A União Europeia está prestes a suspender o acordo de vistos com a Rússia. O Financial Times informou que, citando algumas fontes, a suspensão é uma tentativa de limitar o número de autorizações de viagem emitidas depois que alguns membros do Leste Europeu ameaçaram fechar unilateralmente suas fronteiras para turistas russos.

Alguns países pediram medidas conjuntas para impedir o fluxo de russos para a Europa com vistos de turista. A República Tcheca e a Polônia proibiram a emissão de vistos russos logo após a invasão russa da Ucrânia. No entanto, outros continuaram a garantir os documentos de viagem, permitindo aos russos com visto circular livremente no espaço Schengen.

Como primeiro passo, a UE prepara-se para prestar apoio político à suspensão do acordo UE-Rússia na reunião de dois dias em Praga, que terá início na terça-feira. “Não é apropriado que turistas russos percorram nossas cidades. Devemos enviar um sinal à população russa de que esta guerra não está bem, não é aceitável”, disse um funcionário europeu ao Financial Times.