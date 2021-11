Luto pelo ex-competidor GF Vip e Dancing with the Stars: seu irmão faleceu

Um ex-competidor de GF Vip e Dancing with the Stars anunciou seu luto inesperado: seu irmão faleceu. As causas da morte serão verificadas por autópsia: é ele e o que aconteceu.

Em algumas famílias, os esportes não são apenas PassatempoMas a cola real é o que mantém todos juntos e os faz crescer. Michael Ele se lembra com orgulho de como minha mãe Jéssica Ele pensa que é melhor que seu irmão Fabio Na prática do judô: era mais rápido nos movimentos, além de possuir maior precisão técnica.

As artes marciais inspiraram os jovens Michael e Fabio. Quando o primeiro venceu o campeonato juvenil, Fábio correu imediatamente para lhe dar o cinturão de suas economias judoca. Michael foi uma inspiração para seu irmão mais novo, que percebeu que ele também poderia aspirar a vencer em esportes. Poucos anos depois, na verdade, Fabio tornou-se Campeão olímpico judo.

Irmão morto do ex-competidor GF Vip: o que aconteceu

O vínculo muito forte entre Michael e Fabio Basile, reforçada por uma paixão comum pelo judô, tornou-os inseparáveis. O campeão olímpico também era um candidato a Dançando com as estrelas e a Grande irmão Em 2018, antes de retornar à sua paixão pelo esporte. De repente, Michael parou de atender o telefone uma manhã.

A família preocupada foi procurá-lo em casa, onde o encontraram sem vida. No momento, a hipótese é que Michael tinha parada cardíacaMas será uma autópsia para dissipar quaisquer dúvidas. Mamãe leva ela pra fora Mídia social: “Olá Michael, eu era tão frágil … Mesmo quando cresci fui: duro por fora e macio por dentro“

Esta é uma mensagem Tchau De Fabio a Michael: