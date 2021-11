Covid, recuperação total na Alemanha. ‘Não podemos descartar o fechamento’ – Estrangeiro

ROMA, 23 de novembro de 2021 – A situação está cada vez mais perigosa cobiçado na Alemanha. A epidemia está se espalhando com mais de 45.000 casos por dia, i morto Chegando à casa das centenas, a taxa de infecção acumulou registro após registro e a terapia intensiva, pelo menos em algumas áreas, está à beira do colapso. O governo está considerando mais restrições e vai hoje não descartar a possibilidade de bloqueio. E embora a pressão sobre os hospitais continue a aumentar na Holanda, a ponto de eles começarem a transportar pacientes com coronavírus para a Alemanha, Estados Unidos da AmericaNesse ínterim, eles pedem aos americanos que não viajem para o país teutônico.

Mas a situação continua crítica em toda a Europa. em um Áustria Os bispos perguntaram um Papa Francesco a partir de Adiando a visita, enquanto também em Eslováquia não pode ser descartado Fechar três semanas. E ele tambémQuem é o Para soar o alarme: o limite deve ser ultrapassado em março 2 milhões de mortos para cobiçoso.

Os dados mais recentes registram um novo Registre a taxa de infecção semanal Na Alemanha. De acordo com o Instituto Robert Koch, há 399,8 casos por 100.000 habitantes hoje, ante 312,4 ontem. Eles foram detectados nas últimas 24 horas 45.326 casos e 309 mortes, para um total de 5.430.911 infecções e 99.433 mortes, respectivamente, desde o início da epidemia. “A situação em alguns estados alemães é realmente trágica”, disse o Ministro da Saúde alemão.Jens Span Entrevista pela estação de rádio DLF. “Não podemos descartar nenhuma ação, incluindo seguroEle adiciona. E novamente: “Há muitos pacientes e a unidade de terapia intensiva está cheia e não se trata apenas de pacientes com Covid-19.” ontem Período Ele fez declarações horríveis: No inverno, todos estarão vacinados, curados ou mortos.

De acordo com os números, existem 3.845 leitos de terapia intensiva ocupados em todo o país. Atualmente eu assentos livres Em Berlim são 8,1%e 8,8% na Saxônia e 9,4% na Baviera. “Temos que mover os pacientes, as unidades de terapia intensiva estão cheias”, diz Spahn. “Qualquer pessoa que tenha um ataque cardíaco ou um acidente nessas áreas tem muitos problemas para obter atendimento de qualidade”.

Enquanto isso, o Os EUA desaconselham todas as viagens à Alemanha e Dinamarca. Para ambos os países, o nível de alerta aumentou para 4, o que significa “não viaje”. Para Berlim, o alerta também é sobre Ataques. “Os grupos terroristas continuam planejando possíveis ataques na Alemanha”, disse o alerta dos EUA, “os terroristas podem atacar sem aviso ou sem aviso, visando resorts turísticos, centros de transporte, mercados, shoppings, hotéis, clubes, restaurantes, locais de culto, aeroportos e outras áreas públicas. ”

EU ‘Holanda começou com transferir pacientes Afetado pelo vírus Corona Alemanha Para tentar aliviar a pressão sobre os hospitais, após o aumento de casos e internações por conta da quarta onda. Um paciente foi levado de ambulância de Rotterdam para Bochum esta manhã, e outro seguirá o mesmo procedimento à tarde, de acordo com autoridades de saúde holandesas. Atualmente, a taxa de ocupação nos hospitais holandeses está em seu nível mais alto desde maio. Os hospitais alemães forneceram 20 leitos. Ontem, os pacientes da Covid preencheram 470 das 1.050 unidades de terapia intensiva da Holanda, e os hospitais estão trabalhando para reduzir os cuidados e tratamentos padrão, como operações cardíacas e intervenções relacionadas ao câncer.

Momento delicado também em França, onde ontem Positividade em relação à Covid pelo Primeiro Ministro Jan Casteks Que não se encontra com o presidente Macron desde a última quarta-feira. Os ministros do Interior, Gerald Darmanen, do Esporte e Roxana Maracino e do Turismo, Jean-Baptiste Lemoine, deram negativo para um cotonete. O subsecretário para Assuntos Europeus, Clement Bonn, também foi passivo, em confinamento solitário depois de escoltar Castex ontem a Bruxelas. O primeiro-ministro belga Alexandre de Croo, que se encontrou com Castex e quatro ministros de seu governo, estava em confinamento solitário aguardando um teste.

eu bispos Austríacos, dada a situação epidemiológica atual em Áustria, eles perguntaram Papa Francisco adiado iminente de novo Visita “ad limina” da Conferência dos Bispos de Roma. “Porque a situação na Áustria é muito tensa por causa de bloqueio quartoNós, bispos, agora queremos estar com o povo em sinal de solidariedade no país ”, disse a Catbrie o presidente da Conferência Episcopal da Áustria, dom Franz Lackner. A decisão do Vaticano é esperada em breve: a visita episcopal está marcada Os Bispos explicaram que a abdicação atual é “um sinal de solidariedade com todos aqueles que, como convalescentes ou vacinados, atualmente têm que fazer muito para encontrar juntos uma saída de uma epidemia mortal”.

Não descarta a possibilidade de um fechamento de três semanas O primeiro-ministro eslovaco, Eduard Heger, pensa “extensivamente” nessa hipótese. em um Eslováquia As infecções estão a aumentar e a taxa de vacinação é inferior à média da UE. O ex-primeiro-ministro Robert Fico denunciou publicamente o uso de máscaras e participou de protestos contra as medidas impostas para conter a infecção.

“Podemos esperar que haja pressão alta ou extrema nos leitos hospitalares em 25 países europeus e pressão alta ou severa nas unidades de terapia intensiva em 49 dos 53 países entre agora e 1º de março de 2022.” É o alerta que você deuQuem é o que forneceu isso O total de mortes ultrapassará 2,2 milhões Na primavera do próximo ano. Para reverter essa tendência, como explica a Organização Mundial da Saúde, e para poder “conviver com o vírus”, é necessário fazer uma “abordagem”Sérum mais ”, isto é, tomar vacinações padrão e de reforço.

A boa notícia vem deAustrália, Onde as restrições serão amenizadas a partir de dezembro. Também está sendo feito um trabalho de incentivo ao retorno de estudantes estrangeiros ao país, suprindo a escassez de mão de obra. em um Coreia do Sul O ensino presencial está de volta, pela primeira vez desde o início da pandemia. Os alunos voltarão às aulas no jardim de infância, escolas primárias e secundárias.