No bunker na linha de frente enquanto Kiev rejeita os russos: ‘Agora eles parecem estar em desordem’

Do nosso correspondente

Frente de Carcóvia Sala protegida dos oficiais Foi encontrado nos porões de uma das muitas fazendas abandonadas e danificadas pelos combates. Dois ou três soldados são responsáveis ​​por monitorar continuamente as imagens enviadas por drones espiões, dia e noite, do céu acima dos locais russos. o testa Fica a poucos quilômetros de distância, entre oito e nove. Os geradores de eletricidade estão escondidos sob a vegetação. As patrulhas vão e vêm, e é possível ouvir os sons agudos das metralhadoras ao chegarem aos abrigos: os soldados fazem breves relatórios ao comandante e depois se jogam nas camas das crianças exaustas após dias inteiros de caminhada com mochilas pesadas e armas. entregar. A ambulância está sempre em alerta para se deslocar para o pronto-socorro nos bastidores. Há cheiro de suor, óleo mecânico, pólvora e comida estragada.

o Comandos avançados As unidades ucranianas na frente de guerra são todas muito semelhantes. E isso é de Brigada 13 Infantaria mecanizada no setor nordeste Carcóvia não é exceção. "Putin foi até Kim Jong Un em busca de armas? Melhor, o Bombas da Coreia do Norte Nós os conhecemos: É falho, desatualizado e incompletoMuita coisa explode nos canos dos canhões, destruindo-os e matando os artilheiros", brinca o comandante, "mas não muito. Ele tem 28 anos e é soldado desde os 18. Seu nome é Sergei e. ele nos conta sua patente e nome de combate: "Major Geochik" (esperma na terminologia), ele não quer revelar seu sobrenome: ele é originário de Lugansk Ocupada pelos russos, teme que Polícia secreta em Moscou Ele poderia se enfurecer contra seus pais idosos que permaneciam "do outro lado".

O rugido do combate contrasta com a onipresente cadeia de árvores altas, marcando os campos agrícolas que não são mais cultivados desde fevereiro de 2022. Os soldados parecem indiferentes. Certamente não há entre eles um ar de triunfo, mas de alívio. “Foi muito pior no mês passado, quando parecia que os russos poderiam continuar a avançar para a área metropolitana de Kharkiv, como já tinham feito há dois anos. Em 11 de maio, fomos transferidos às pressas de nossas posições na Donbass Para detê-los. Os primeiros sete dias foram extremamente difíceis: não conhecíamos a área, nem sequer estava claro até onde a vanguarda russa tinha chegado, e tivemos que vigiá-la com patrulhas dos nossos melhores batedores, que muitas vezes pagaram o preço por matar e matar. . Lesões”, continua em algumas frases que ele define. Batalha de CarcóviaO ataque russo mais importante desde A vitória de Bachmut Um ano atrás e isso Avdiivka Em fevereiro. Em 10 de maio, 30 mil russos invadiram dois bolsões em direção Cidades de Liptsy e East Vovchansk. Putin está falando sobre “zonas tampão” O objectivo é impedir que os ucranianos disparem BelgorodMas o pânico está a crescer entre o Estado-Maior em Kiev, eles temem um avanço ainda maior. o Congresso dos EUA Recentemente descongelado 61 bilhões de dólares Os envios de armas para a Ucrânia pararam desde Outubro, mas chegam lentamente.

lá Brigada 13 Ajudar a salvar a situação é o apoio das armas ocidentais que agora correram para Kharkiv. Algumas armas italianas também chegaram. “Por volta de 25 de maio, ficou claro que estávamos resistindo e os russos não avançavam mais. O nosso receio era que Moscovo decidisse então atacar a agora menos protegida região de Donbass: mas não tiveram sucesso. Aqui em Liptsi, no nosso sector com mais de 5 quilómetros de largura, afastámo-los cerca de um quilómetro. Sofreram milhares de perdas e, infelizmente, as nossas perdas também não são poucas. Então o ponto de viragem veio em 30 de maio, quando… Joe Biden Eles deram luz verde para disparar contra suas bases em território russo. Bastou alguns mísseis americanos caírem em suas encostas e eles tiveram que recuar, e agora o fizeram Logística é uma bagunça Eles parecem incapazes de desenvolver estratégias alternativas. O seu avanço máximo no nosso território caiu agora para menos de 7 quilómetros da fronteira internacional.” READ Ucrânia - Rússia, notícias de guerra de hoje

o Preço de batalha Três dos quarenta metralhadores que acabavam de regressar de uma patrulha de três dias nos arredores de Liptse contam isto. “O ponto forte dos russos continua O maior número de drones e bombas planadorasque é uma relíquia do período soviético modificada para torná-la mais precisa, também pode conter 3.000 quilogramas de explosivos. Aterrorizante!”, dizem. E todos os dias realizam em média quatro operações de tiro com posições russas a menos de 100 metros de distância. Vítimas: 10 feridos. Agora eles têm 24 horas de descanso. Amanhã à noite recomeçamos.

