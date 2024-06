Eid al-Adha, que se repete em Meca

A morte de mais de mil peregrinos em Meca deve-se a três factores: um clima particularmente quente, que atingiu os 51,8 graus, mas que de facto também existiu no passado; E o caos crónico das autoridades sauditas, que são incapazes de lidar com quase dois milhões de peregrinos “regulares”, além de dezenas, e talvez centenas de milhares, de peregrinos “secretos”; O fanatismo religioso é inerente à peregrinação ritual ao principal santuário do Islão, que todos os muçulmanos saudáveis ​​são obrigados a realizar pelo menos uma vez na vida.

A presença de “imigrantes ilegais” desempenha um papel importante nesta última tragédia. Basta considerar que, segundo a Agence France-Presse, entre mais de mil mortes, há 658 egípcios, e entre eles 630, ou aproximadamente 96%, são imigrantes ilegais. Para participar do Hajj como pessoa física, é necessário obter uma autorização oficial muito cara. É assim que os imigrantes ilegais, que não podem pagar por eles, entram sorrateiramente e se escondem entre a maré humana de frequentadores regulares. Infelizmente, os imigrantes ilegais têm maior probabilidade de sofrer as consequências do calor escaldante, porque são obrigados a fugir sempre que se deparam com a polícia saudita para evitar serem presos; Porque não têm acesso a locais climatizados.

Meca está localizada no vale mais baixo, que é o vale mais sufocante da face da terra. Não há árvores nela, exceto pedras secas. A cidade é cercada por montanhas rochosas que a privam de ar. , e o sol queima a pele do peregrino como o fogo do inferno. Mesmo antes de Maomé (570-632), era costume das tribos árabes realizar o Hajj a Meca, onde se localizava o mais importante santuário pagão e onde eram adorados 360 ídolos, incluindo Deus, para provar a sua fé através do sofrimento. Somente sofrendo devido às duras condições climáticas eles ganharam mérito de seus deuses. O Hajj a Meca é um ritual pagão herdado do Islã. De acordo com o Alcorão, Sara, esposa de Abraão, tinha ciúmes de sua empregada Hagar. Então Abraão levou Hagar e seu filho Ismael para Meca, onde os deixou. Ismael sentiu sede, então Hagar subiu o Monte Safa, orando a Deus para ajudá-la. Ela correu em direção à colina Marwa, orando a Deus para ajudá-la novamente. Depois de cruzar sete vezes a distância entre Safa e Marwa, a cerca de 400 metros de distância, Deus enviou o anjo Gabriel, que bateu no chão com o pé e tirou água da nascente de Zamzam.

Quando Ismael cresceu, Deus apareceu a Abraão em sonho e disse-lhe para oferecer seu filho em sacrifício. Então Abraão levou Ismael para matá-lo e apresentá-lo a Deus. Satanás apareceu para ele em Al-Jamrah, um pilar de pedra, em Aqaba, uma cidade perto de Mina, na direção de Meca. Ele correu atrás dele, mas Ibrahim correu mais rápido. O Arcanjo Gabriel conduziu Abraão a outras duas pernas e Satanás apareceu-lhe. Em cada estela, Abraão jogou sete pedras e foi embora. Desde então, os peregrinos realizam o ritual de apedrejar o Diabo, atirando sete pedras em três paredes separadas para comemorar a tripla vitória de Abraão sobre Satanás. O entusiasmo com que os peregrinos se apressam a apedrejar as três estátuas de Satã não pôde ser contido, tanto que devido à sobrelotação, foram frequentes os massacres de milhares de peregrinos que acabaram por ser pisoteados. Quando Ibrahim se preparou para cortar a garganta de Ismael, a lâmina deslizou por seu pescoço sem cortá-lo. Então Deus enviou um carneiro de quarenta anos em seu lugar, e Abraão o matou em Mina. Assim, “Eid al-Adha” ou “Eid do Sacrifício” conclui os rituais do Hajj.

Neste contexto, os muçulmanos, mesmo que chorem os peregrinos mortos em Meca, consolam-se com a certeza de que a sua morte e sepultamento na terra mais sagrada do Islão os levará directamente ao Paraíso de Deus.