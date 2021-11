Convenção do Clima de Glasgow, o comentário de Greta Thunberg deixa você sem palavras. Detalhes »ILMETEO.it

COP 26: O Acordo Climático de Glasgow, o comentário de Greta Thunberg deixa você sem palavras. os detalhes

Greta Thunberg decepcionada deixa todos sem palavrasAtivista sueco Greta Thunberg Segue os passos da mídia global, com uma visão muito crítica das reuniões policial 26, a conferência das Nações Unidas sobre mudança climática realizada recentemente em Glasgow. “Eles eram mais misteriosos do que o normal“E Eu anunciei Greta Em uma entrevista com BBC em que ele não poupou críticas ao grande senhorio que, em sua opinião, havia feito muito pouco na Escócia. “Eles conseguiram aliviar a depressão. Isso é uma conquista”, o Um comentário mordaz de Al Suwaidi.

“Infelizmente acabou como eu esperava. Existem muitos pequenos passos à frente, mas o documento pode ser interpretado de várias maneiras. ” ele completou Greta.

“Ainda podemos expandir nossa infraestrutura de combustível fóssil e ainda podemos aumentar as emissões globais. É realmente muito misterioso E embora tenhamos feito alguns pequenos progressos, Devemos lembrar que a crise climática é questão de tempoÉ uma crise cumulativa e, se dermos pequenos passos, perderemos. “.

Lembre-se, segundo o jornal Huffington Post, que países policial 26 eles concordaram em Reduza gradualmente em vez de eliminá-lo gradualmente Carbono Então Índia e China se opuseram a isso O compromisso estabelecido no anteprojeto de negociação anterior. lá Thunberg Ele também reiterou que o “pequeno progresso” que havia sido feito poderia ser um Lotta contra o aquecimento global pode “se perder”Porque o tempo é um fator importante.

Afinal, mesmo o mesmo Presidente subordinar policial 26E Alok SharmaApós 15 dias de conversas, ele disse profundamente desculpa sobre como os eventos se desenrolam. Obrigações, de fato, conclui Eles não vão muito além Limitando o aumento da temperatura a 1,5 ° C.