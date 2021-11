5 mortos, 40 feridos (muitas crianças), rapper recém-libertado da prisão preso

uma Rapper tendencioso Em fuga após um esfaqueamento, dois dias depois de ter sido libertado sob fiança por crimes violentos: esta é a principal vantagem que os investigadores perseguem na investigação de Carros SUV que pulou no desfile de Natal em Waukesha no domingo, WisconsinSemeie a morte e o medo. Segundo balanço ainda provisório, há pelo menos cinco mortos e mais de 40 feridos, incluindo 18 crianças entre 3 e 16 anos: seis delas em estado crítico. Também entre as vítimas estavam algumas das avós dos Milwaukee Dancing Grannies, depois que o carro bateu em uma banda da escola tocando Jingle Bells. Acabou algemado Daryl Brooks Jr., 39, um rapper chamado MathBoi Fly com uma longa ficha criminal, com registros desde 1999 por porte de drogas e armas, agressão, abuso familiar, resistência a um funcionário público e direção perigosa. De acordo com vários sites, Brooks também está no Registro de Criminosos Sexuais de Crianças de Nevada.

QUEBRANDO: Primeiro vídeo de um Ford Escape vermelho rompendo barricadas depois que os participantes do desfile são mortos e espingarda disparada contra uma multidão em Waukesha, Wisconsin pic.twitter.com/QHDi2fsKDz – David Kimball (@wxandnews) 21 de novembro de 2021

Em algumas postagens nas redes sociais, o homem ataca a polícia e glorifica Malcolm X e fala muito sobre sua atividade como rapper, documentada por meio de clipes online. Ele foi preso em 5 de novembro sob a acusação de violência doméstica, resistência a um funcionário público, conduta perigosa e violação da liberdade condicional e, embora inocente em todas as acusações, foi libertado sob fiança de US $ 1.000 dois dias antes. Os investigadores estão verificando se ele escapou após uma briga de faca que ocorreu pouco antes do acidente.

Portanto, pode ser um acidente trágico, como confirmado pelo fato de o motorista parecer evitar algumas pessoas a princípio, um gesto inusitado para quem deliberadamente jogou um carro no meio da multidão. Assim, parece que as suposições de associação com o terrorismo doméstico ou internacional foram evitadas. Ou temores de retaliação insana pela absolvição de Kyle Rittenhouse, o homem branco de 18 anos que foi absolvido por um júri por matar dois manifestantes anti-racismo com um rifle de assalto em Kenosha, a apenas 80 quilômetros de Waukesha.

Isso foi registrado na conta do Facebook de Waukesha City, que estava transmitindo o programa. Você pode ver a velocidade do SUV vermelho logo atrás dos membros do esquadrão, ouvir um grito e, em seguida, um policial corre. @ fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I – Sam Kraemer (@amSamKraemerTV) 21 de novembro de 2021

Por mais de 24 horas, a América viveu o pesadelo de um ataque semelhante ao ataque ao mercado de Natal em Berlim em dezembro de 2016 (12 mortos) e no Corniche em Nice cinco meses antes (mais de 80 vítimas). Ou em Charlottesville, Virgínia, em 2017, quando o carro de um supremacista branco colidiu com uma multidão de manifestantes que protestavam contra um comício de extremistas de direita, matando uma mulher e ferindo cerca de 20 pessoas. A carnificina ocorreu no meio da tarde, quando um Ford Escape vermelho varreu centenas de manifestantes e cantou o desfile tradicional que abriu o feriado de Natal (incluindo o próximo Dia de Ação de Graças) nesta cidade de 70.000-30 quilômetros de Milwaukee. O Cynic Fate queria que o tema da feira deste ano, a primeira desde a pandemia, fosse “Conforto e Alegria”. Em vez disso, houve cenas de pânico “corpos estão voando por toda parte” e gritos, lágrimas e uma debandada geral, testemunhas testemunharam. “Ouvi um barulho alto e depois os gritos ensurdecedores das pessoas que foram atropeladas e muitos ficaram feridos no chão”, disse o vereador Angelito Tenorio.

“Havia bolinhas, sapatos e chocolate quente por toda parte”, lembra Cory Montiello, que fugiu do restaurante quando ouviu um acidente de carro contra a banda de dança de sua filha. “Tive de passar de um corpo a outro para encontrá-lo”, acrescentou o homem, cuja mulher e duas filhas pastavam no carro. Por outro lado, Jason Kellner tinha acabado de ver seu filho passar pela gangue da escola quando o SUV se lançou sobre a multidão e “começou a cortá-lo”. “Nunca me senti tão mal antes e queria saber o que encontrar”, disse o homem, que viu seu filho ileso na beira da estrada perto do saxofone ferido e ensanguentado. “Ainda não temos todos os elementos dessa tragédia, mas meu governo está monitorando de perto os desdobramentos”, disse o presidente Joe Biden à noite, enquanto o governador de Wisconsin, Tony Evers, ordenava meias-bandeiras em homenagem às vítimas do massacre. Um fundo dedicado também foi criado para ajudá-los