Israel lança ataques aéreos contra Gaza. A trégua terminou

Na madrugada de hoje, aviões da Força Aérea Israelense pousaram em Gaza. “Os combatentes das FDI – como lemos num memorando oficial – estão a atacar alvos de terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.” Assim, a guerra recomeça passados ​​oito dias, enquanto ainda há mais de 100 reféns israelitas nas mãos de grupos fundamentalistas. Imediatamente, sirenes soaram em todo o sul de Israel, anunciando o fim da trégua, enquanto o Hamas disparava foguetes a partir da Faixa de Gaza. Cerca de um milhão de deslocados deslocaram-se para o sul de Gaza, enquanto o número de vítimas civis na primeira fase dos confrontos, segundo o Hamas, atingiu mais de 15 mil pessoas. Números confirmados, mas segundo diversas fontes internacionais, não estão longe da verdade. Ontem à noite, ao deixar Tel Aviv, o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, pediu a Israel que “respeitasse o direito internacional” e “evitasse civis”. Palavras que na verdade reconheciam a iminente retomada das hostilidades.

Além disso, a Quinta-feira Sangrenta foi o prelúdio de uma sexta-feira sem descanso. No sétimo dia do cessar-fogo, o secretário de Estado norte-americano, Blinken, também parecia render-se: “Garantir a segurança dos civis palestinianos assim que a guerra recomeçar”, afirmou o chefe da diplomacia norte-americana, rendendo-se ao iminente regresso às armas, quando dois as datas chegam. Os ataques ocorreram contra civis israelenses em Jerusalém e no Vale do Jordão. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse: “É outro exemplo da ameaça representada pelo Hamas”. Ele acrescentou: “Queremos estender a trégua até o oitavo e nono dias, mas – dissipando toda a esperança – não é o momento certo para um cessar-fogo permanente”.

Local do ataque em Jerusalém – ANSA

Para o governo israelita, o ataque de dois extremistas do Hamas em Jerusalém foi uma violação do cessar-fogo. Para os fundamentalistas palestinianos, Israel perturbou a trégua com ataques diários e assassinatos na Cisjordânia. A troca de acusações pressagia o pior. “Juramos, e eu mesmo jurei, eliminar o Hamas. “Nada nos deterá”, repetiu Benjamin Netanyahu no final da conversa com o secretário de Estado dos EUA. “O nosso encontro teve lugar – repetiu – poucas horas depois de os assassinos do Hamas terem matado israelitas aqui em Jerusalém”. continuar esta guerra – como disse o Primeiro-Ministro – até… Alcançarmos os nossos objectivos.”

As partes em conflito concordaram em prolongar o cessar-fogo pelo sétimo dia, enquanto os mediadores continuaram as negociações para prolongar a trégua. Mas ontem, o braço armado do Hamas assumiu a responsabilidade pelo tiroteio mortal em Jerusalém, que Israel descreveu como uma “verdadeira guerra”. Pouco depois das 7h, na lotada rodoviária do bairro ortodoxo, na periferia da cidade, dois homens saltaram de um carro e abriram fogo aleatoriamente, ferindo cerca de uma dúzia de pessoas, três das quais morreram pouco depois. O homem morto no ataque foi o rabino Elimelech Wasserman, que trabalhava como juiz no tribunal rabínico em Ashdod. Uma das duas mulheres mortas a tiros foi Hanna Iferjan, de Beit Shemesh. A outra se chamava Livia Dickman, moradora de Har Nof. Os dois terroristas viviam em Jerusalém Oriental e operavam com um rifle M16 e uma pistola. Quando tentaram regressar ao carro para fugir, dois civis armados intervieram e mataram-nos antes de fecharem as portas. Um dos agressores já tinha dez anos de prisão por crimes terroristas. As autoridades anunciaram o encerramento e a demolição das suas casas e das casas das suas famílias. Um novo ataque ocorreu na Cisjordânia, onde um menor palestiniano bateu o seu carro num posto de controlo israelita na área de Baqaot. O menino foi morto pouco tempo depois, enquanto os feridos permaneciam em estado grave. Também pela manhã, outro incidente causou preocupação. Em Lod, uma cidade entre Jerusalém e Tel Aviv, uma jovem beduína grávida foi repetidamente esfaqueada e morta por um homem que se revelou ser o seu irmão, a quem o seu pai apoia, como parte de uma rixa familiar.

Desde o início da guerra, 227 palestinianos foram martirizados nos territórios ocupados. A chegada do Procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, poderá atrasar o reinício da guerra. Ele viajará a Israel a convite dos sobreviventes e vítimas dos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo Hamas. Khan também visitará Ramallah, na Cisjordânia, para se reunir com líderes da Autoridade Nacional Palestina. Jerusalém, ao contrário da Palestina, não participa do tribunal internacional. No entanto, os crimes cometidos pelos palestinianos fora das suas terras, e os cometidos por outros países dentro das fronteiras reconhecidas da Palestina, estão sujeitos a investigações judiciais, que revelaram a sua intenção de verificar se existem violações cometidas por Israel, além dos crimes do Hamas. Forças em Gaza. Enquanto estavam em Jerusalém, as forças policiais já foram mobilizadas a meio da noite para impedir que jovens e adultos palestinos chegassem ao Monte do Templo esta manhã, uma vez que apenas os muçulmanos idosos estão autorizados a rezar durante sete sextas-feiras.