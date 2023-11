A Suprema Corte de Moscou proibiu o movimento gay internacional

O Supremo Tribunal de Moscovo concordou em reforçar a repressão aos direitos humanos no país. Após uma breve audiência à porta fechada, o Supremo Tribunal de Moscovo anunciou que aceitou o pedido do Ministério da Justiça para rotular o Movimento Internacional LGBT como “extremista” e proibir todas as suas atividades. o […]

O Supremo Tribunal de Moscovo concordou em reforçar a repressão aos direitos humanos no país. Após uma breve audiência à porta fechada, o Supremo Tribunal de Moscovo anunciou que aceitou o pedido do Ministério da Justiça Descrito como “extremista” o O “Movimento LGBT Internacional Geral” e proíbe todas as suas atividadespara. O documento contém contornos deliberadamente vagos, mas muitos temem que Moscovo possa perseguir com detenções e processos penais todos aqueles que defendem os direitos das minorias sexuais. Tornar efetivamente qualquer iniciativa de defesa da comunidade LGBT ilegal.

As Nações Unidas condenaram imediatamente a ação russa de Putin: “Ninguém deveria ser preso pelo seu trabalho em matéria de direitos humanos Ou são-lhes negados esses direitos devido à sua orientação sexual ou identidade de género Volker turco Explicando que considera a ação de Moscou uma violação muito grave. Vakhtang KipshidzeUm representante da Igreja Ortodoxa Russa, cujo líder, o Patriarca de Moscou Kirill, é um aliado próximo de Putin, apoiou a decisão, chamando-a de “uma forma de autodefesa moral para a sociedade”. O Kremlin, por sua vez, afirma que não deu seguimento ao assunto, mas parece improvável que seja o caso.

Como informou a ANSA, o poder político e o poder judicial na Rússia estão intimamente ligados, assim como o Kremlin Ele já usou o rótulo de “extremista” para atacar pessoas e organizações consideradas inadequadas para quem está no poder: Incluindo grupos vinculados Alexei NavalnyO primeiro rival do czar está preso por motivos políticos. Neste contexto, as minorias sexuais na Rússia têm testemunhado repetidas violações dos seus direitos, incluindo os direitos básicos. No verão passado, Moscou proibiu as operações de mudança de sexo. No entanto, no final do ano passado, aprovou uma lei que também proíbe a “promoção” do que o Kremlin considera “relações sexuais não tradicionais” entre adultos, ampliando efetivamente uma notória lei de 2013 que já proíbe a “promoção” de ” posições sexuais não tradicionais” entre adultos. Menores. Esta notória lei, que foi introduzida há 11 anos, poderia potencialmente impedir qualquer tipo de activismo para defender os direitos da comunidade LGBT, e tem sido O tribunal de Estrasburgo rejeitou-o Porque é discriminatório e fere o direito à liberdade de expressão. Uma das situações mais trágicas é a relatada na Chechénia Novaia Gazeta E por muitos defensores dos direitos humanos, que acusam a polícia de detenções ilegais em massa, tortura e até assassinato de gays.