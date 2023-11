o que está acontecendo? – Quivenança

O embaixador norte-coreano participou na sessão do Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira para defender a Coreia do Norte Lançando um satélite espião Pelo país, assim como seu líder Kim Jong Un estudou as fotos que recebeu, incluindo… RomaA Casa Branca e o Pentágono.

Tensões com a Coreia do Norte nas Nações Unidas

No Conselho de Segurança das Nações Unidas, Japão e Coreia do Sul acusaram Coreia do Norte Violando resoluções das Nações Unidas ao lançar um satélite em órbita na semana passada.

Por outro lado, o regime de Kim Jong-un não negou, mas sim confirmou, que o seu “novo olho no céu” já tinha fornecido imagens das principais instalações militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, bem como Uma foto da capital italiana Roma.

Especificamente, foram tiradas fotos “detalhadas” da Casa Branca e do Pentágono em Washington na segunda-feira, segundo a agência de notícias estatal KCNA, que Kim já tinha obtido juntamente com fotos de porta-aviões numa base militar e num estaleiro na Virgínia. .

O embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas, Kim Song, disse no Conselho de Segurança: “É um direito legítimo da Coreia do Norte, como outra parte em conflito, desenvolver, testar, produzir e possuir sistemas de armas equivalentes aos que os Estados Unidos têm ou estão a desenvolver.”. Ele disse a mesma coisa em referência aos exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul O governo dos EUA acusou Com o qual ele ameaça seu país “Arma nuclear”.

Mas a Embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield, rejeitou o que a Coreia do Norte disse e não acreditou nas suas justificações (ou seja, autodefesa), sublinhando que os exercícios dos EUA eram simplesmente “rotineiros”.

“Minimizamos deliberadamente os riscos e procuramos transparência ao anunciar os exercícios com antecedência, incluindo datas e atividades, ao contrário da República Popular Democrática da Coreia”, acrescentou. Ele anunciou. Em seguida, ela também acrescentou que eles (os Estados Unidos e a Coreia do Sul) não violaram de forma alguma as resoluções do Conselho de Segurança. Mas ao contrário da Coreia do Norte, que não informou as Nações Unidas do lançamento das suas armas Satélites espiões sobre os Estados Unidos e Itália.

A mão da Rússia e Putin

De acordo com a mídia estrangeira, algumas fontes na Coreia do Sul revelaram isso É possível que a Rússia também tenha uma mão Que, ansioso por ajudar a Ucrânia, ajudou a Coreia do Norte a lançar o satélite após uma cimeira entre Kim e o presidente Vladimir Putin.

Os Estados Unidos disseram no mês passado que a Coreia do Norte havia se rendido Mais de 1.000 contêineres com equipamento militar e munições estão no Kremlin. É também por esta razão que os Estados Unidos se opuseram fortemente à resolução apresentada ao Conselho de Segurança pela Rússia e pela China, principais aliados da Coreia do Norte, para aliviar as sanções a Pyongyang, a fim de encorajar o diálogo.

O enviado chinês Geng Shuang acusou então os Estados Unidos de “agravar ainda mais a tensão e o confronto” através da sua aliança militar com a Coreia do Sul.

Ele acrescentou: “Se a Coreia do Norte se sentir constantemente ameaçada e as suas legítimas preocupações de segurança permanecerem sem resposta, a península não será capaz de escapar ao dilema de segurança e isso só levará a cair num ciclo vicioso de ações agressivas mútuas”. .

Por que os próximos movimentos da Coreia do Norte são preocupantes?

Com o que estou preocupado agora Os próximos movimentos da Coreia do NorteJá anunciou que continuará a exercer os seus “direitos soberanos”, inclusive através do lançamento de outros satélites, enquanto as suas forças estão a trabalhar para restaurar alguns postos de guarda (anteriormente suspensos) na fronteira com a Coreia do Sul.

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse que soldados norte-coreanos foram observados relatando o incidente Armas pesadas nas fronteiras da zona desmilitarizada (a zona desmilitarizada) e criaram postos de controlo, que foram demolidos por mútuo acordo. É por isso que, após o contestado lançamento do satélite no Conselho de Segurança, a Coreia do Sul decidiu suspender uma disposição fundamental do acordo militar intercoreano de 2018 e retomar a vigilância aérea perto da fronteira. A Coreia do Norte, por sua vez, disse que não cumpriria mais o acordo e que enviaria armas para a fronteira.

Depois que o líder norte-coreano Kim Jong Un visitou o centro de controle da agência espacial em Pyongyang na manhã de segunda-feira e viu novas imagens de satélite da Base Aérea de Anderson em Guam e outros locais, incluindo Roma, o presidente sul-coreano Yeon Suk-yul Ele ordenou preparação militarDe acordo com a Reuters.