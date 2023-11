Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Fontes da OTAN: É improvável que os ucranianos destituam os russos em 2024

• Blinken encontra Kuliba: foco em suprimentos militares para Kiev

• A esposa do chefe do 007 ucraniano e outros membros dos serviços de inteligência foram expostos a envenenamento por metais pesados.

08h17 – General russo Zavadsky é morto

(Marta Serafini, enviada ao Dnipro) General russo Vladímir Zavadsky Ele foi morto na Ucrânia, segundo o jornal pró-Kremlin Lenta. Zavadsky, que era vice-comandante do 14º Corpo do Exército Russo, teria sido morto por uma mina terrestre. Embora Linta tenha escrito que Zavadsky foi morto perto de Izyum, Oblast de Kharkiv, o local de sua morte pode ter sido diferente. A cidade de Isium, libertada em setembro passado, está localizada a dezenas de quilómetros da linha da frente. Mídia russa independente zona de mídia Asma confirmou Cinco generais russos foram mortos. Além do assassinato de Zavadsky, pelo menos cinco altos funcionários russos foram mortos em um ataque à vila de Yuvylin, ocupada pela Rússia, no Oblast de Kherson, também informou o Centro de Resistência Nacional da Ucrânia em 29 de novembro. Segundo o relatório, a operação ocorreu na manhã de 28 de novembro. Imagens publicadas pelo centro mostram o que parece ser um edifício administrativo danificado com a bandeira russa hasteada acima dele.

07h18 – Kiev: 14 drones russos foram destruídos durante a noite

As forças armadas russas atacaram o território ucraniano durante a noite com mísseis guiados antiaéreos S-300 e drones suicidas. A informação foi reportada pelo canal Telegram da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia. “Na noite de 30 de novembro, o inimigo lançou 20 drones de ataque de testemunhas de duas direções: Crimeia e região de Primorsko-Okhtarsk da Federação Russa.” Além disso, as forças russas atacaram a região de Donetsk com oito mísseis antiaéreos S-300, afirma a mensagem da Força Aérea. Foi relatado que grupos de combatentes ucranianos, unidades de mísseis antiaéreos e unidades móveis responderam ao ataque aéreo. Graças ao seu trabalho, 14 drones foram abatidos.

07h01 – Alerta AIEA, explosões perto da central elétrica de Khmelnytsky

A Agência Internacional de Energia Atómica disse que na noite entre terça e quarta-feira, uma das suas equipas que monitorizava a situação na central nuclear de Khmelnytsky, na Ucrânia, relatou ter ouvido “várias explosões nas imediações durante um período de 20 minutos”. “O incidente mostrou que todas as centrais nucleares na Ucrânia continuarão em risco enquanto a guerra continuar”, observou o Diretor-Geral Rafael Mariano Grossi num comunicado publicado no site da Agência Internacional de Energia Atómica. READ Ucrânia: 'Três meses sem luz', moradores de Odessa pediram para sair - O Mundo

“Grande parte da atenção mundial está justamente focada nos riscos reais que a central eléctrica de Zaporizhya enfrenta, o que é particularmente preocupante porque está na linha da frente. “Mas o acontecimento da noite passada lembra-nos que não devemos esquecer outras instalações nucleares na Ucrânia, que também poderão estar sujeitas a mísseis e outros ataques”, disse Grossi.

06h10 – Moscou: “Um drone foi abatido de Kiev sobre a região russa de Belgorod.”

O Ministério da Defesa russo disse, citando a agência, que um drone ucraniano foi abatido esta noite sobre a região russa de Belgorod. imposto.

05h45 – Alerta antiaéreo em sete áreas

Um alerta de ataque aéreo foi emitido esta noite em sete regiões da Ucrânia: Kiev, Dnipropetrovsk, Zhytomir, Cherkasy, Kirovohrad e Mykolaiv. A mídia local noticiou isso.

04h07 – Fontes da OTAN: É improvável que Kiev expulse os russos em 2024

Os ucranianos “continuarão inevitavelmente” a lançar a sua contra-ofensiva e poderão tentar organizar as operações “de uma forma diferente”, mas é “improvável” que consigam expulsar os russos “de todos os territórios ocupados já em 2024”. ” É uma análise conduzida por um alto funcionário da NATO com acesso a relatórios de inteligência. A fonte, embora julgue os sucessos alcançados pelas forças ucranianas até agora como “excepcionais”, acredita que a abordagem “deve mudar”, caso contrário “o que vimos em Bakhmut ou Avdiivka se tornará a norma”.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Bruxelas. Foi uma “reunião produtiva”, comentou Blinken numa publicação no X. “Discutimos os últimos desenvolvimentos no campo de batalha e os esforços bilaterais para ajudar a Ucrânia a aumentar a produção dos fornecimentos militares de que necessita para defender o seu território e população”.

03h03 – O exército russo assume a responsabilidade pelo avanço em direção a Donetsk

O exército russo anunciou que tinha assumido o controlo de outro local em Donetsk, no leste da Ucrânia. Artyomovskoye, ou Khromov para os ucranianos, está inteiramente sob controle russo, segundo anúncios do Ministério da Defesa em Moscou. A cidade está localizada a oeste de Bakhmut. Esta notícia não pode ser verificada de forma independente e não há comentários de Kiev neste momento, mas se a invasão russa deste local for confirmada será um revés para as Forças Armadas Ucranianas empenhadas na contra-ofensiva no leste do país para libertar o território. Está ocupada pelos russos desde a invasão iniciada em 24 de fevereiro de 2022. As forças russas também foram recentemente campeãs de um avanço no disputado local de Avdiivka, no leste do país. READ Putin: 'A ameaça nuclear está crescendo'. EUA: "É irresponsável" - Política

02h22 – Koliba para Tajani: “Grato à Itália pelo seu apoio forte e constante.”

“Estou grato à Itália pela sua liderança e ao Ministro Tajani por confirmar que o apoio da Itália à Ucrânia permanece forte e inabalável.” Isto é o que o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, disse nas redes sociais: “O meu colega italiano Antonio Tajani e eu coordenamos os passos rumo à cimeira do Conselho Europeu em Dezembro. Enquanto a Itália se prepara para liderar o G7 em 2024, era importante ouvir que a Ucrânia seria uma das suas prioridades. Agradeço também à Itália por trabalhar connosco na implementação do plano de paz elaborado pelo Presidente Volodymyr Zelensky.”

02h01 – Lavrov dirige-se à cimeira da OSCE e divide a Europa. A Ucrânia está zangada com Moscovo: “Muitos pedem-nos reuniões bilaterais”.

(Por Paulo Valentino) “Todo mundo me pergunta, todo mundo me quer.” Como Fígaro, o barbeiro de Sevilha, Sergey Lavrov diz que muitas pessoas querem encontrá-lo na cimeira da OSCE, que abre amanhã Na Macedônia do Norte. A sua porta-voz, Maria Zakharova, afirma: “Posso confirmar que temos muitos pedidos para reuniões bilaterais”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia chega hoje a Skopje para participar na cimeira da OSCE, que ameaça ser fotografado Uma séria disputa entre países europeus. A participação de Lavrov, a primeira num fórum internacional na Europa desde o início da guerra na Ucrânia, tinha de facto motivado… Kiev e os três países bálticos anunciaram que os seus ministros dos Negócios Estrangeiros boicotariam a conferência O compromisso. (…)

01h40 – Kuleba: “A Ucrânia não se renderá, devemos continuar lutando.”

“A mensagem que quero transmitir é que devemos continuar a lutar, a Ucrânia não se renderá e queremos recuperar os territórios localizados nas fronteiras reconhecidas de 1991.” Isto foi afirmado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, à sua chegada a Bruxelas para participar no primeiro Conselho OTAN-Ucrânia a nível ministerial. Em relação ao campo de batalha, Kuleba negou que houvesse qualquer “impasse”. Relativamente à delicada questão das negociações, o ministro disse: “É sempre fácil aconselhar os outros a comprometerem-se e a fazerem concessões. Eles deveriam fazer isso primeiro.” READ Em quais países é obrigatório

01h06 – “Frustrou um ataque à estação ferroviária de Moscou”

Um ataque terrorista foi frustrado na capital russa, Moscou. Ele devolve RIA Novosti. Segundo o que foi explicado, um homem planejou uma explosão em uma estação ferroviária. O suspeito, nascido em 1983, foi detido e, segundo os investigadores, o detido “recebeu uma missão de um cúmplice desconhecido” e aceitou “dinheiro para planear uma tentativa de explosão de um tanque de combustível”. A conta das autoridades russas não pode ser verificada de forma independente.

00h25 – Oficiais russos foram mortos em Kherson pela explosão de uma mina

Alguns oficiais do exército e da polícia russos foram confirmados como mortos na área ocupada da região de Kherson, no sul da Ucrânia. A mídia estatal russa informou que pelo menos quatro policiais foram mortos e outros 18 ficaram feridos em um ataque ocorrido ontem na cidade de Yuvellin. Os militares ucranianos e os canais russos independentes do Telegram confirmaram o ataque durante uma reunião em Yuvylin, cerca de 65 quilómetros a sudeste de Kherson. Em Kiev falava-se de cinco mortos. Também ontem foi noticiado que um general russo morreu na explosão de uma mina.