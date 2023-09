Mais de 100 mortos em um casamento no Iraque devido a incêndio após fogos de artifício: noivos e convidados presos

a O casamento terminou em tragédia. Pelo menos 113 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas O balanço preliminar do incêndio que destruiu um edifício onde se realizava um casamento na província de Nínive, no norte do país, em Iraque.





Incêndio matou mais de 100 pessoas

orçamento 113 vítimas O vice-governador de Nínive confirmou, Bom relacionamento. Infelizmente, este orçamento continua a ser temporário e espera-se que piore.

O porta-voz acrescentou: “Todos os esforços estão sendo feitos para fornecer alívio às pessoas afetadas pelo infeliz incidente”. Ministério da Saúde do Iraque A espada da lua cheia.

fogo Começou às 22h45 (hora local) na terça-feira, 26 de setembro.





Possível causa: fogos de artifício

O trágico acidente ocorreu em Distrito de Al-HamdaniyaOnde os casamentos foram realizados.

Alhamdaniyya cai lá fora A cidade de Mosul, no norte do paíscerca de 400 quilômetros a noroeste da capital Bagdá.

O prédio que foi destruído pelo fogo





A Defesa Civil Iraquiana disse que informações preliminares indicam isso Fogos de artifício usados ​​durante a celebração Pode ser causado por incêndio.

“Informações preliminares indicam que A fogos de artifício Pode ser usado durante a cerimônia de casamento Um incêndio começou no quartoAs autoridades de proteção civil iraquianas anunciaram.

O casamento contou com a presença de mais de 1.000 pessoas

Mahmoud Abdel Wahed, correspondente da Al Jazeera em Bagdá, explicou que eu Fogos de artifício são uma característica comum De celebrações de casamento dentro e ao redor do Iraque 1.000 pessoas poderiam estar presentes No casamento, quando o incêndio começou.





Suspeita-se também que o edifício não tinhaMedidas de segurança adequadas“, incluindo saídas de emergência.

Na verdade, beneficiou a Defesa Civil Iraquiana A presença de painéis prontos Na sala de incidentes, era “altamente inflamável e violava os padrões de segurança”.

Primeiro Ministro do Iraque Muhammad Shiaa Al-Sudani Ordenou uma investigação sobre as causas do incêndio e pediu assistência aos funcionários dos Ministérios do Interior e da Saúde.





Vídeos Publicado nas redes sociais Supostamente data de momentos anteriores ao incêndio e mostra pedaços de telhado em chamas caindo do teto da sala. Você também pode ver os convidados pulando nas mesas Eles estão tentando se salvar.