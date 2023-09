A guerra na Ucrânia ocorre nas esferas militar e de informação. Segundo Moscovo, o ataque ucraniano a Sebastopol em 22 de setembro foi realizado em estreita coordenação com os Estados Unidos e o Reino Unido. Isso foi relatado pela TASS. Mas nas últimas horas ficou claro que a ação ucraniana foi apoiada por informações secretas sobre a frota russa no Mar Negro. Parece que foram os oficiais russos que distribuíram esta informação ao movimento partidário militar ucraniano em retaliação pelo atraso no recebimento dos seus pagamentos. Salários.

Leia também: A guerra na Ucrânia e a frota russa no Mar Negro ainda não desembarcou

Os lutadores Atish revelaram esse histórico. Os tártaros da Crimeia que ajudaram os ucranianos disseram ao Kyiv Post que conseguiram recolher informações sensíveis de altos líderes russos que estavam chateados por não terem recebido os seus salários de Moscovo a tempo. Assim, os russos terão revelado tudo o que sabem sobre a frota e receberão em troca quantias de dinheiro. Um membro do movimento partidário Atish explicou que não foi apenas o atraso nos pagamentos que levou o exército de Moscovo a trair as autoridades russas: “A recompensa financeira foi o incentivo decisivo que os convenceu a cooperar connosco”.