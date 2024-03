Indianos e nepaleses estão em guerra na Ucrânia. “Eles foram atraídos por um anúncio de emprego na Rússia e enviados para o front.” Reclamação

Himil Mangukia deixou a sua casa em Gujarat, na Índia, para viajar para a Rússia em dezembro passado com a intenção de mudar de vida, mas acabou por morrer num campo de batalha na Ucrânia. O jovem de 23 anos foi atraído para Moscou por um vídeo de recrutamento no YouTube, anunciando um “emprego de segurança”. Mas no final de fevereiro, sua família recebeu um telefonema dizendo que Hamil havia morrido durante um ataque com foguetes no front. Seu pai, Ashwin Mangukia, 52 anos, disse ao Guardian: “Nossa família inteira está arrasada e ainda estamos tentando recuperar seu corpo”.

Himmel pode não ser o único.

Um grupo de cidadãos indianos publicou um vídeo nas redes sociais alegando que lhes foi concedido um visto de três meses para visitar a Rússia em 27 de dezembro. Pouco depois da sua chegada, foram alegadamente forçados a assinar documentos (escritos em cirílico), enviados para um campo de treino militar e depois enviados para a região de Donetsk, na Ucrânia. Estes são 7 jovens: Gagandeep Singh, Lopreet Singh, Naren Singh, Gurpreet Singh, Gurpreet Singh, Harsh Kumar e Abhishek Kumar. No vídeo, divulgado secretamente em seu quartel, o grupo é visto vestindo jaquetas camufladas de inverno e repetindo que não sabia quais documentos foram obrigados a assinar.

Chegaram sete cidadãos indianos, nomeadamente Gagandeep Singh (24), Lopreet Singh (24), Narain Singh (22), Gurpreet Singh (21), Gurpreet Singh (23), Harsh Kumar (20) e Abhishek Kumar (21). Ao governo indiano por assistência, alegando que foram induzidos a aderir… pic.twitter.com/1robmQgZhO -Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) 6 de março de 2024

Até agora, mais de 100 cidadãos indianos foram recrutados como pessoal de apoio pelos militares russos e dezenas de homens foram alegadamente forçados a lutar na Ucrânia, disseram os meios de comunicação indianos. O governo de Nova Deli confirmou na semana passada que vários cidadãos indianos solicitaram assistência para serem dispensados ​​do exército de Moscovo.

Mas quatro homens nepaleses também publicaram um vídeo pedindo ajuda, dizendo que também foram enganados para lutar pela Rússia. Os homens, identificados como Sanjay, Ram, Kumar e Santosh, foram vistos usando equipamento de combate, e um deles disse: “Quando viemos para cá, fomos convidados a ir para a linha de frente para lutar na guerra”. A Rússia já recrutou 130 mil homens para utilização no conflito, mas parece estar a utilizar todos os meios para reforçar as linhas da frente.