Mais de 100 espécies nunca antes vistas descobertas nas águas profundas da Nova Zelândia

O mundo dos oceanos nunca deixa de nos surpreender, o que mostra quão pouco podemos afirmar saber sobre ele. Há muito para explorar, mesmo naquelas áreas que agora podemos considerar “marcadas no mapa”. Especificamente, a última grande descoberta vem da Nova Zelândia, onde uma coalizão global foi formada para tentar acelerar a descoberta e proteger a vida no oceano. Por um lado Fundação Nippon Por outro lado, a British Ocean Exploration Corporation nécton. O cruzeiro científico de três semanas, como é chamado no jargão, a bordo do navio de pesquisa Tangaroa do Instituto Nacional de Pesquisas Hídricas e Atmosféricas/Taihoro Nukurangi (NIWA).

Novo Mundo na Nova Zelândia

A colaboração levou a Ele coletou aproximadamente 1.800 amostrasatuando em um Profundidade 4800 metrosJunto Bacia de RecompensasOu uma trincheira subaquática O comprimento total é de 800 km. A campanha é co-liderada Alex Rogério, diretor científico do Censo dos Oceanos. Ele disse que ficou extremamente impressionado com a enorme biodiversidade de vida que descobriram.

“Parece que temos uma grande quantidade de espécies novas e desconhecidas. Quando todas as nossas amostras forem examinadas, teremos mais de 100 novas espécies. Mas o que mais me surpreendeu foi o fato de que isso também se estende a animais como os peixes. Achamos que podemos ter Três novos tipos de peixes“.

Grande entusiasmo também Sadie Mills, co-líder da expedição e biólogo marinho da NIWA. Ele disse que o projeto mostrou que a Bounty Basin está cheia de vida. Muitos habitats diferentes foram visitados nas últimas semanas e uma série de novas espécies foram descobertas, desde peixes a corais, de caracóis a pepinos-do-mar. Um projeto muito interessante, que quase os levou a um planeta alienígena, considerando o quanto foram admirados e amostrados.

“O Censo Oceânico permitiu-nos explorar uma área do fundo do mar em Aotearoa sobre a qual anteriormente sabíamos pouco em termos dos animais que ali vivem. Esta parceria não só irá adicionar novas espécies ao nosso stock de biodiversidade marinha em Nova Zelândia, mas irá melhorar a nossa compreensão dos habitats bentónicos.” O mar, áreas geográficas e espécies raras que vivem no fundo do mar.

Novas espécies subaquáticas

Atualmente, uma equipe de cientistas trabalha para poder confirmar 100% os resultados nos laboratórios taxonômicos, tanto do NIWA quanto do Museu Te Papa Tongarewa, da Nova Zelândia. Nas próximas três semanas, todos os espécimes coletados serão selecionados e descritos. Inclui espécies recentemente identificadas Dezenas de lesmas, 3 peixesa Cefalópodes que isso Camarão. Além disso, A Um novo gênero de coral.

Houve também um grande entusiasmo pela cooperação bem-sucedida entre os dois grupos, que foi recompensada com um sucesso verdadeiramente tremendo. Este projeto levou a uma mudança transformadora na “nossa compreensão desta parte remota do oceano”, explicou Rogers.

Uma equipe de especialistas que se viu vivendo um sonho tornado realidade. Na verdade, cada equipe teve a oportunidade de aprender algo inesperado e emocionante. Cada um deles mal podia esperar para poder compartilhar suas descobertas em um ambiente totalmente descontraído e colaborativo. Este é o relatório do médico Tom LinleyCurador de Peixes do Museu da Nova Zelândia Te Papa Tongarewa.

Todos os espécimes coletados serão armazenados na Coleção de Invertebrados da NIWA e no referido museu. As novas espécies serão incluídas em futuras edições do Diário de Biodiversidade Marinha da NIWA na Nova Zelândia, que lista atualmente 18.494 espécies conhecidas.