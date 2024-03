O corpo de Nadia Vettel estava em uma casa em Manhattan

Por dois dias Nadia Vettel Ele não atendia ligações, então seus parentes informaram a polícia Nova Iorque: Os policiais invadiram seu apartamento e encontraram corpo morto de mulher dentro Caixa de ferramentas. Segundo rumores iniciais, as últimas pessoas a ver a mulher foram dois meninos. As investigações continuam.





Um corpo em uma mochila em Nova York

Não há notícias de Nadia Vettel, 52, desde 12 de março. Por isso a família dele solicitou a intervenção policial.

Por esse motivo, os policiais da NYPD foram alertados e dirigiram-se para a East 31st Street, no bairro de Cape Bay, em Manhattan, entre o Flatiron e o Empire State Building. E ele estava com eles filho A mulher e o porteiro do prédio.

Em Nova York, uma mulher foi encontrada morta em seu apartamento. O corpo de Nadia Vettel (52 anos) estava escondido dentro de uma bolsa dentro de um guarda-roupa de seu apartamento





Quando a polícia entrou no apartamento da mulher, apenas o dela estava dentro cachorro. A princípio os presentes pensaram que a casa estava vazia.

Segundo noticiado pela NBC Nova York, foi o filho quem fez a terrível descoberta: este abriu um armário não muito longe da entrada e lá encontrou uma sacola contendo o corpo de sua mãe.

Sinais de luta na casa de Nadia Vettel

O Daily Mail escreveu que dentro do apartamento de Nadia Vettel havia vestígios Urina Para o cachorro, detalhe que despertou imediatamente suspeitas entre os policiais. Na verdade, o animal não foi acompanhado na rua durante vários dias.





Além disso, poderiam ter estado presentes na casa de Nadia Vettel Sinais de luta.

Suspeitas sobre casal na casa da mulher

Fotos tiradas por sistemas de videovigilância, segundo reportado pela NBC New York, mostram Nadia Vettel entrando em seu apartamento no dia 10 de março. No mesmo dia, câmeras capturaram um casal entrando na casa do homem de 52 anos.

O mesmo casal será imortalizado dois dias depois, no dia 12 de março, ao sair da casa da mulher. Além disso, os investigadores estão se movendo em uma direção aluguel Plano. Na verdade, o nome do proprietário do aluguel não será o nome de Nadia Vettel, mas o nome de outra pessoa. Talvez a mulher sublocação Plano.





Novamente, na entrada do prédio, você encontrará pelo menos a polícia Seis pacotes São entregues com o nome verdadeiro do locatário na etiqueta e não são recolhidos pelo destinatário. As investigações continuam.