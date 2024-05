O preço não se repete dentro de alguns dias

Uma oportunidade de ouro para o lendário carro urbano Stellantis, com seu preço de mercado caindo com um desconto absurdo.

Agora há cada vez mais empresas que projetam carros urbanos, com Grupo Stellantis O que por si só possui uma série de marcas que escolheram consistentemente este tipo de carro. Os custos de produção e, sobretudo, de vendas são baixos, o que os torna os automóveis mais comprados do mundo.

Entre as diferentes grandes marcas encontradas dentro Estelar, Que se consolidou neste setor, não é preciso esconder o quanto merece ser mencionado de fundamental importância Opel. A empresa alemã é a única deste país presente na Stellantis, mas há muitos carros de alta qualidade que se tornaram muito populares, como o Corsa por exemplo.

Um carro lendário que começou a surgir no mercado em 1982, com desenvolvimentos que deram origem ao Corsa F de 2019. Uma série de mudanças, porém, certamente não poderia terminar aqui, aliás, nasceu também a versão anti-choque, com o elétrico você pode ter Oferece uma série de descontos excepcionais.

Opel Corsa Electric: preço imbatível

Com a nova versão do Corsa Electric, a Opel deu atenção aos detalhes e aos aspectos tecnológicos. Estamos perante um veículo sempre compacto, com 400 cm de comprimento, 175 cm de largura e 143 cm de altura.

A opção por usar tela dupla de 10 polegadas no interior é interessante, já que os bancos contam com novo estofamento em tecido. O sistema que regula este carro está vinculado ao programa Snapdragon Cockpit, e a Qualcomm está implementando o projeto. O motor oferece a oportunidade de gerar no máximo 156 cv, mantendo a condução autônoma por no máximo 406 km com carga.

O valor base deste carro será de 36.500 euros, mas com Ecobônus O preço desaba. Se o seu rendimento for inferior a 30 mil euros, aumentará para 29 mil euros, mas não é tudo. No caso de cancelamento de um automóvel entre o Euro 3 e o Euro 4, o valor diminuirá para 25 mil euros, sabendo-se que as contribuições máximas vão para quem cancelar o Euro 1 ou o Euro 2. Neste caso, os clientes terão o direito de Opel Corsa Somente elétrico 22.750 euros.