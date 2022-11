Quanto vale este código de telefone? “Incrível”: fotos

por muitos anos em nossos bolsos Eles se espalham em grande quantidade Ícones de telefone. Você deve saber, isso mesmo Quanto às moedasa história dos ícones é Cheio de espécimes raros e preciosos Isso vale a pena Fortuna. O primeiro código telefônico foi produzido em 1927; lá ESTIPE (Companhia Telefónica Inter-regional Pedmontese e Lombard) Elaborado por ocasião da Feira de Milão. De 1984 a 2001O valor que do símbolo Era de 200 liras, Até então a Telecom substituiu Cartões telefônicos 2000 liras. A partir de 1927, estima-se que o SIP pare para sempre cunhar moedas à medida que circulavam Os primeiros telefones públicos Com cartão IC. Mas qual é o valor de alguns desses símbolos hoje em dia? olha Você aqui guia curto para determinar o seu valor.

Tokens valiosos

O que você vê na imagem é clássico Exemplo de um código de telefone. Para determinar o preço, você deve, em primeiro lugar, Definir data Graças a 4 pequenos números gravados na parte inferior. Neste caso, o número 7603 Indica claramente que este código foi lançado em um mês março de 1976. No entanto, existem as chamadas moedas erros de cunhagem; No verso deste símbolo, por exemplo, está gravado Telefone de uma vez. Você acha que no conhecido e-commerce à venda online existe um código semelhante à venda por 440 euros tem um erro de cunhagem; O telefone é gravado de cabeça para baixo, resultando em, por outro lado, absolutamente não Efeitos de cabeça para baixo.

o primeiro código cunhado por STIPEL em 1927Por outro lado, é subjetivoOu o legado das moedas italianas É vendido por uma quantia louca 950 euros. Aqui também, tudo depende o estado de conservação; Quanto ao dinheiro, são sobretudo as condições em que a amostra existe definir preço Tudo depende, portanto, O ano de emissão e o estado em que está localizado.